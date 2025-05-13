РФ влаштувала терор на ЗАЕС: 10 співробітників засудили, троє - зникли безвісти

13 працівників Запорізької АЕС залишаються в окупації.

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РФ влаштувала терор на ЗАЕС / Колаж: Главред, фото УНІАН

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Росіяни продовжують використовувати ЗАЕС як військову базу

Обладнання станції дедалі більше деградує

Щонайменше 13-ти працівників Запорізької атомної електростанції досі залишаються на тимчасово окупованій Росією території. Про це 13 травня повідомила в Telegram компанія "Енергоатом".

Від початку окупації ЗАЕС росіяни чинили тиск на атомників, які відмовилися переходити на їхній бік і підписувати "контракти" з російською держкорпорацією "Росатом".

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Приблизно 5 тис. українських фахівців змогли покинути тимчасово окупований Енергодар, але щонайменше 13 працівників електростанції залишилися на підконтрольній ворогу території. Із них сімох "засудили" до ув'язнення, троє досі перебувають у в'язницях в очікуванні фейкових вироків, ще трьох вважають зниклими безвісти.

Крім того, на початку повномасштабного вторгнення РФ закатувала до смерті водолаза ЗАЕС Андрія Гончарука, ідеться в повідомленні.

У компанії наголосили, що всіх незаконно позбавлених волі атомників мають негайно звільнити з російського полону, а сама станція має перейти під контроль "Енергоатому", що дасть змогу відновити ядерну та радіаційну безпеку континенту.

Поки що росіяни продовжують використовувати Запорізьку АЕС як військову базу: у машинних залах блоків стоять військові автомобілі, зберігається вибухонебезпечна зброя агресора. Обладнання станції дедалі більше деградує, і про безпечний сценарій перезапуску ЗАЕС не йдеться, повідомила пресслужба "Енергоатому".

Військові РФ окупували ЗАЕС в Енергодарі Запорізької області на початку березня 2022 року, відтоді вона працює під їхнім контролем, а в районі часто станції чути звуки бойових дій.

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Раніше також за ЗАЕС чули вибухи. Зокрема 24 квітня на Запорізькій АЕС сталася стрілянина. У районі об'єкта, як розповів генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у своїй заяві, вже протягом тижня фіксували постійні вибухи та постріли.

Напередодні, як писав Главред, команда МАГАТЕ неодноразово чула вибухи на різних відстанях від майданчика ЗАЕС, що свідчить про нестабільну ситуацію з ядерною безпекою на станції.

Нагадаємо, на початку року стало відомо, що країна-агресор Росія готується до протягування високовольтної лінії з Ростовської області в бік Енергодара, що в тимчасово окупованій частині Запорізької області.

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