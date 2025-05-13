Чому потрібно зберігати тишу і спокій 14 травня: яке свято і день ангела

У народному календарі на 14 травня цього року випадає Рахманський Великдень, або ж Слов'янський Великдень.

https://glavred.net/holidays/pochemu-nuzhno-sohranyat-tishinu-i-pokoy-14-maya-kakoy-prazdnik-i-den-angela-10664234.html Посилання скопійоване

14 травня: яке свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 14 травня

Народні традиції та прикмети

Що можна і не можна робити 14 травня

На 14 травня випадає Переполовення П'ятидесятниці. Також за новим церковним календарем церква в Україні вшановує мученика Ісидора, преподобного Микити, затворника Києво-Печерського; мученика Максима, преподобного Серапіона Синдоніта; святителя Леонтія, патріарха Єрусалимського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 14 травня

Переполовення - половина П'ятидесятниці, свято між Великоднем і Зішестям Святого Духа. Відзначається на 25-й день після Великодня. Свято також відзначає прихід Ісуса Христа в храм для навчання в єврейське свято Кущів. Це свято присвячене перебуванню юдеїв у кущах, тобто наметах, під час їхнього шляху через пустелю.

відео дня

Святий мученик Ісидор був християнином у III столітті, походив з Олександрії. Він був завербований в армію імператора. Але воїнам заборонялося вірити в інших, крім язичницьких богів, тому Ісидора піддали мукам і усікли мечем.

Святитель Микита був ченцем Києво-Печерського монастиря. Згодом був поставлений керувати паствою в Новгороді. Єпископ відзначився своїм даром чудотворення. Помер святитель 1108 року. Мощі його зберігаються в Софійському соборі Великого Новгорода.

Святий Максим був християнином у III столітті. Був убитий язичниками.

Святий Леонтій Лев жив у XII столітті і прийняв постриг у монастирі на острові Патмос. Був висвячений на ієромонаха, пізніше призначений настоятелем монастиря. Зайняв престол патріарха Єрусалимського. Завершив життя в Константинополі.

Народні традиції та прикмети

У народному календарі на 14 травня цього року випадає Рахманський Великдень, або ж Слов'янський Великдень, Суха середа. Це свято має дуже давні слов'янські дохристиянські традиції і завжди припадає на середу, 25-й день після Великодня.

Серед прикмет цього дня збереглися такі:

якщо захід сонця безхмарний, то літо буде спекотним;

якщо мурахи метушаться, то скоро прийдуть дощі;

погожий день обіцяє багатий урожай хліба.

Що не можна робити 14 травня

У Рахманський Великдень не можна працювати. У народі це вважалося гріхом. Також цього дня слід зберігати тишу і спокій, не можна сваритися, сперечатися і злословити.

Середа - традиційно пісний день для християн, тому вірянам рекомендують утримуватися від їжі тваринного походження.

Іменини та день ангела 14 травня

За новоюліанським календарем 14 травня іменини святкують Максим і Микита.

Микита - ім'я давньогрецького походження, трактується як "переможець".

Максим - походить із латинської мови і перекладається як "найвеличніший".

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред