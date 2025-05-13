Чому потрібно зберігати тишу і спокій 14 травня: яке свято і день ангела

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 14 травня
- Народні традиції та прикмети
- Що можна і не можна робити 14 травня
На 14 травня випадає Переполовення П'ятидесятниці. Також за новим церковним календарем церква в Україні вшановує мученика Ісидора, преподобного Микити, затворника Києво-Печерського; мученика Максима, преподобного Серапіона Синдоніта; святителя Леонтія, патріарха Єрусалимського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 14 травня
Переполовення - половина П'ятидесятниці, свято між Великоднем і Зішестям Святого Духа. Відзначається на 25-й день після Великодня. Свято також відзначає прихід Ісуса Христа в храм для навчання в єврейське свято Кущів. Це свято присвячене перебуванню юдеїв у кущах, тобто наметах, під час їхнього шляху через пустелю.
Святий мученик Ісидор був християнином у III столітті, походив з Олександрії. Він був завербований в армію імператора. Але воїнам заборонялося вірити в інших, крім язичницьких богів, тому Ісидора піддали мукам і усікли мечем.
Святитель Микита був ченцем Києво-Печерського монастиря. Згодом був поставлений керувати паствою в Новгороді. Єпископ відзначився своїм даром чудотворення. Помер святитель 1108 року. Мощі його зберігаються в Софійському соборі Великого Новгорода.
Святий Максим був християнином у III столітті. Був убитий язичниками.
Святий Леонтій Лев жив у XII столітті і прийняв постриг у монастирі на острові Патмос. Був висвячений на ієромонаха, пізніше призначений настоятелем монастиря. Зайняв престол патріарха Єрусалимського. Завершив життя в Константинополі.
Народні традиції та прикмети
У народному календарі на 14 травня цього року випадає Рахманський Великдень, або ж Слов'янський Великдень, Суха середа. Це свято має дуже давні слов'янські дохристиянські традиції і завжди припадає на середу, 25-й день після Великодня.
Серед прикмет цього дня збереглися такі:
- якщо захід сонця безхмарний, то літо буде спекотним;
- якщо мурахи метушаться, то скоро прийдуть дощі;
- погожий день обіцяє багатий урожай хліба.
Що не можна робити 14 травня
У Рахманський Великдень не можна працювати. У народі це вважалося гріхом. Також цього дня слід зберігати тишу і спокій, не можна сваритися, сперечатися і злословити.
Середа - традиційно пісний день для християн, тому вірянам рекомендують утримуватися від їжі тваринного походження.
Іменини та день ангела 14 травня
За новоюліанським календарем 14 травня іменини святкують Максим і Микита.
Микита - ім'я давньогрецького походження, трактується як "переможець".
Максим - походить із латинської мови і перекладається як "найвеличніший".
Вас також зацікавить:
- Без чого не можна йти на цвинтар: мольфар назвав основне правило поминальних днів
- У які дні перед Великоднем потрібно прибирати на кладовищі: відповідь єпископа
- Чи треба залишати паски, яйця та цукерки на могилах померлих: священник пояснив
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред