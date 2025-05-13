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Підвищення тарифів на холодну воду в Україні почалось: Попенко вказав на нюанс

Анна Косик
13 травня 2025, 10:42
326
Вартість водопостачання для українців зросте по-різному.
Счетчики, вода, деньги
Тарифи на водопостачання різняться по всій Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Попенко:

  • Деякі водоканали вже підвищили тарифи на воду для українців
  • На тариф на воду впливає підвищення вартості електроенергії
  • На урядовому рівні рішення про підвищення тарифів приймати навряд чи будуть

В Україні у невеликих містах з 2023 року водоканали почали підвищувати тарифи на послуги водопостачання. Про це Главреду розповів глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, сталою практикою є те, що місцеві виконавчі комітети ухвалюють рішення щодо підвищення тарифів для населення. Причиною цього є зростання вартості електроенергії.

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"На сьогодні вартість електроенергії на ринку зросла на 70% порівняно з минулим роком. Не всі органи місцевої влади можуть компенсувати цю різницю коштом місцевих бюджетів, тому змушені підвищувати тарифи для населення", - пояснив Попенко.

Крім цього рівень підвищення тарифів залежить від інших чинників, як от кількість абонентів, довжина та технічний стан мереж, дата їх побудови тощо. Чим менше споживачів - тим дорожча вартість послуг.

"Потрібно зрозуміти, що більшість водоканалів із кількістю абонентів до 70–80 тисяч є збитковими – їхні тарифи фізично не покривають собівартість послуг. А якщо встановити ринкові тарифи для таких водоканалів, ціни будуть у 7–8 разів вищими за середні. Наприклад, при середньому тарифі 40–50 грн, реальна економічно обґрунтована ціна для малих водоканалів — 100–200 грн. Зрозуміло, що більшість споживачів просто не зможуть платити такі суми", - додав глава Союзу споживачів комунальних послуг.

Тому кожен малий водоканал має свою специфіку і деякі місцеві влади, ухвалюючи рішення про підвищення, враховують також потребу у фінансуванні капітальних ремонтів. Водночас не існує чіткої "вилки" для підвищення.

Наприклад, у місті Малин, що на Житомирщині, тарифи на воду підвищили до 100 гривень, в той час як в окремих населених пунктах Київської області тариф виріс з 30 до 80 гривень. В той же час мешканці Нікополя, Марганця і Покрова платять за воду по тарифах до 124-130 гривень.

"Це свідчить про те, що все залежить від економічної ситуації та рішень місцевої влади - хтось діє обережно, хтось радикальніше. Натомість в обласних водоканалах ситуація інакша - там тарифи не підвищували з 2022 року. І тут проблема не лише економічна, а й політична. Водоканали вже давно заявляють про необхідність підвищення тарифів, оскільки наявні не покривають витрати, оскільки ані місцеві, ані обласні бюджети не завжди мають змогу надати необхідну компенсацію", - зауважив Попенко.

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Але проблема в тому, що НКРЕКП і Кабмін наразі не готові ухвалювати рішення про підвищення тарифів на загальнодержавному рівні. І, найімовірніше, їх і не буде, тому навряд чи великі водоканали зможуть підвищити тарифи цього року.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні

Нагадаємо, раніше Олег Попенко попереджав, що тарифи на газ в Україні можуть зрости вже влітку 2025 року. Нова ціна на газ для споживачів може зрости до 9,5-10 грн за кубометр.

Напередодні експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук також попередив, що в Україні досі діє мораторій на підвищення тарифів на холодну і гарячу воду, але у найближчому майбутньому це може змінитися.

Як писав Главред, з 1 квітня 2025 року в Очакові почали діяти оновлені тарифи на послуги водопостачання та водовідведення. Очаківська міська рада ухвалила відповідне рішення через значне зростання витрат на надання цих послуг та фінансові труднощі громади.

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Хто такий Олег Попенко

Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

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