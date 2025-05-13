Євробачення-2025: як голосувати на конкурсі за своїх фаворитів

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- Коли голосувати за Україну на Євробаченні-2025
- Як віддати свій голос за улюбленого учасника залежно від країни
Сьогодні о 22:00 за київським часом відбудеться перший півфінал 69-го щорічного музичного конкурсу Євробачення. Країною-господинею змагання у 2025 році стала Швейцарія, а головною сценою - St. Jakobshalle в Базелі.
13 травня, у першому півфіналі Євробачення-2025, під номером 5 виступлять конкурсанти з України - гурт Ziferblat. Главред розповість, як голосувати на Євробаченні-2025.
Євробачення-2025 - голосування
Існує три способи проголосувати за улюбленого конкурсанта:
- Додаток для мобільних пристроїв Eurovision Song Contest для тих, хто голосує з країн-учасниць конкурсу
- Телефонні дзвінки та SMS за номерами, які демонструватимуться на екранах під час прямих ефірів
- Голосування онлайн на офіційному сайті.
Як голосувати на Євробаченні-2025 в Україні
На території України можна буде проголосувати під час першого півфіналу, 13 травня, і під час гранд-фіналу, 17 травня. У глядачів є можливість проголосувати до 20 разів, але варто пам'ятати, що, згідно з правилами Євробачення, голосувати за представника своєї країни не можна.
Якщо ви перебуваєте в одній із країн Великої п'ятірки (Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Іспанія) або ж у країні-господарці конкурсу Швейцарії, то ви можете голосувати під час обох півфіналів і в гранд-фіналі.
Голосування на Євробаченні-2025 у країнах, які не беруть участі в конкурсі
Якщо єврофан перебуває на території країни, яка не є конкурсантом Євробачення, він може проголосувати одним із трьох способів, наведених вище. Однак варто пам'ятати кілька правил.
Півфінали: для тих, хто голосує не з країн-учасниць, лінії відкриються опівночі 13 і 15 травня. Голосувати можна до початку прямих ефірів і 18 хвилин після виконання останньої пісні
Гранд-фінал: голосування для тих, хто не перебуває на території країн-учасниць Євробачення, відкриється перед першою піснею фіналу, і триватиме близько 40 хвилин після останнього виступу.
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Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступають на Євробаченні 2025 року від України.
Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
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