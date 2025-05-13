Перший півфінал Євробачення: букмекери різко змінили ставки на перемогу України

З'явилися нові дані ставок букмекерів.

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Євробачення 2025 - перший півфінал / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/

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Шанси гурту Ziferblat на перемогу

Кому пророкують перше місце на Євробаченні 2025

Сьогодні, 13 травня, відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2025 і стане відомо, які країни боротимуться за перемогу.

Виявляється, ставки букмекерів змінилися, і Україна з третьої позиції опустилася на четверту.

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Згідно з інформацією Eurovision World, перше місце посідає гурт KAJ із піснею "Bara bada bastu" зі Швеції. Загалом, країни розмістилися в такому порядку: Швеція, Естонія, Нідерланди, Україна, Албанія, Кіпр, Польща, Норвегія, Бельгія та Сан-Марино.

А ось аутсайдерами вважають Словенію, Ісландію, Азербайджан, Хорватію та Португалію. Варто зазначити, що ставки не завжди збігаються з фінальними результатами шоу.

Ставки букмекерів на перший півфінал Євробачення 2025 / фото: скрін eurovisionworld.com/

Нагадаємо, трансляція першого півфіналу Євробачення 2025 розпочнеться о 22:00 за київським часом, а гурт Ziferblat виступить під номером п'ять із піснею Bird of Pray. Уже сьогодні буде відомо, чи потрапить Україна до фіналу конкурсу.

Гурт Ziferblat / фото: instagram.com, Ziferblat

Зазначимо, у першому півфіналі виступлять і представники Іспанії, Італії та Швейцарії, які автоматично потрапляють до фіналу.

Євробачення, Україна на Євробаченні / інфографіка: Главред

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїхали на Євробачення в Базель.

Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.

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