Перший півфінал Євробачення: букмекери різко змінили ставки на перемогу України

Ви дізнаєтеся:
- Шанси гурту Ziferblat на перемогу
- Кому пророкують перше місце на Євробаченні 2025
Сьогодні, 13 травня, відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2025 і стане відомо, які країни боротимуться за перемогу.
Виявляється, ставки букмекерів змінилися, і Україна з третьої позиції опустилася на четверту.
Згідно з інформацією Eurovision World, перше місце посідає гурт KAJ із піснею "Bara bada bastu" зі Швеції. Загалом, країни розмістилися в такому порядку: Швеція, Естонія, Нідерланди, Україна, Албанія, Кіпр, Польща, Норвегія, Бельгія та Сан-Марино.
А ось аутсайдерами вважають Словенію, Ісландію, Азербайджан, Хорватію та Португалію. Варто зазначити, що ставки не завжди збігаються з фінальними результатами шоу.
Нагадаємо, трансляція першого півфіналу Євробачення 2025 розпочнеться о 22:00 за київським часом, а гурт Ziferblat виступить під номером п'ять із піснею Bird of Pray. Уже сьогодні буде відомо, чи потрапить Україна до фіналу конкурсу.
Зазначимо, у першому півфіналі виступлять і представники Іспанії, Італії та Швейцарії, які автоматично потрапляють до фіналу.
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Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїхали на Євробачення в Базель.
Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
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