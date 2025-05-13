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Удар по кишенях українців: у магазинах відчутно подорожчали базові продукти

Анна Косик
13 травня 2025, 16:53
192
Помітно зросли у ціні продукти першої необхідності.
Удар по кишенях українців: у магазинах відчутно подорожчали базові продукти
Навіть продуктовий набір без зайвої розкоші українцям влетить у копійку / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Головне:

  • В Україні піднялися ціни на хліб та борошно
  • Цукор подорожчав на пів відсотка у порівнянні із попереднім місяцем

З кожним місяцем ціни на продукти в Україні продовжують вражати стрімким зростанням. У НДІ "Украгропромпродуктивність" повідомили що у травні на цінниках збільшилась вартість навіть базових продуктів.

Напиклад, батон в середньому тепер коштує 51,51 гривню за кілограм, а житньо-пшеничний хліб тепер можна купити до 37,08 гривень за кілограм. Зросла вартість і пшеничного борошна, з якого виготовляють хліб - тепер його середня ціна становить 23,33 гривень за кілограм.

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Один із найдорожчих базових продуктів, а саме соняшникова олія, зросла до 67,32 гривень за літр. Цукор також зріс у ціні на 0,5% у порівнянні з квітнем і коштує тепер 33,35 гривень за кілограм.

Експерти вважають, що така ситуація пов'язана із інфляційним тиском, зростанням виробничих витрат та сезонними коливаннями на аграрному ринку.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ціни на продукти змінюються: дешевшають торішня картопля (15-24 грн/кг) та морква (30-38 грн/кг), водночас ріпчаста цибуля почала дорожчати через скорочення пропозиції – її ціна зросла з 14-18 до 20-26 грн/кг.

Раніше стало відомо, що ціни на продукти в Україні стрімко зростають. Не є виключенням і сало, ціни на окремі сорти якого сягнули історичного максимуму, а саме 279 гривень за кілограм.

Напередодні повідомлялося, що за останній місяць швидше дорожчали борошно й крупи, фрукти та овочі (насамперед борщового набору) через низьку пропозицію якісної продукції.

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Що таке Украгропромпродуктивність?

Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу ("Украгропромпродуктивність") — державна установа з розроблення систем економічних норм праці та нормативів часу для агропромислового виробництва, пише Вікіпедія.

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