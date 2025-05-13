Удар по кишенях українців: у магазинах відчутно подорожчали базові продукти

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- В Україні піднялися ціни на хліб та борошно
- Цукор подорожчав на пів відсотка у порівнянні із попереднім місяцем
З кожним місяцем ціни на продукти в Україні продовжують вражати стрімким зростанням. У НДІ "Украгропромпродуктивність" повідомили що у травні на цінниках збільшилась вартість навіть базових продуктів.
Напиклад, батон в середньому тепер коштує 51,51 гривню за кілограм, а житньо-пшеничний хліб тепер можна купити до 37,08 гривень за кілограм. Зросла вартість і пшеничного борошна, з якого виготовляють хліб - тепер його середня ціна становить 23,33 гривень за кілограм.
Один із найдорожчих базових продуктів, а саме соняшникова олія, зросла до 67,32 гривень за літр. Цукор також зріс у ціні на 0,5% у порівнянні з квітнем і коштує тепер 33,35 гривень за кілограм.
Експерти вважають, що така ситуація пов'язана із інфляційним тиском, зростанням виробничих витрат та сезонними коливаннями на аграрному ринку.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що ціни на продукти змінюються: дешевшають торішня картопля (15-24 грн/кг) та морква (30-38 грн/кг), водночас ріпчаста цибуля почала дорожчати через скорочення пропозиції – її ціна зросла з 14-18 до 20-26 грн/кг.
Раніше стало відомо, що ціни на продукти в Україні стрімко зростають. Не є виключенням і сало, ціни на окремі сорти якого сягнули історичного максимуму, а саме 279 гривень за кілограм.
Напередодні повідомлялося, що за останній місяць швидше дорожчали борошно й крупи, фрукти та овочі (насамперед борщового набору) через низьку пропозицію якісної продукції.
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Що таке Украгропромпродуктивність?
Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу ("Украгропромпродуктивність") — державна установа з розроблення систем економічних норм праці та нормативів часу для агропромислового виробництва, пише Вікіпедія.
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