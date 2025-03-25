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Любителя Росії Депардьє судитимуть за сексуальне насильство

Олена Кюпелі
25 березня 2025, 08:24
493
76-річний Депардьє зіткнувся зі звинуваченнями у зґвалтуванні або сексуальному насильстві.
Депардьє, наручники
Депардьє тепер може надіти кайданки / колаж Главред, фото УНІАН

Коротко:

  • Хто звинуватив Депардьє в насильстві
  • Чого хочуть домогтися його адвокати

Відомий французький актор Жерар Депардьє, який має громадянство країни-агресора РФ і відомий своїми проросійськими заявами, стане найвідомішим французом, якого судитимуть за звинуваченнями в насильстві, коли він постане перед паризьким судом у понеділок.

За інформацією The Guardian, актор, титан французького кіно, який знявся у понад 200 фільмах і телесеріалах, звинувачується в сексуальному насильстві над двома жінками під час зйомок фільму 2021 року.

відео дня

76-річний Депардьє зіткнувся зі звинуваченнями у зґвалтуванні або сексуальному насильстві з боку більш ніж дюжини жінок, усі з яких він заперечував, але це перший раз, коли він постав перед судом, щоб відповісти на звинувачення.

Жерар Депардье
Жерар Депардьє / filmpro.ru

Дві жінки, помічник режисера, 34 роки, і художник-декоратор, 54 роки, які опинилися в центрі судового розгляду, працювали на знімальному майданчику фільму Les Volets Verts (Зелені віконниці), випущеного 2022 року, в якому також знімалися Анук Грінберг і Фанні Ардан.

Художниця-декораторка звернулася до поліції, щоб звинуватити Депардьє в сексуальному насильстві, сексуальних домаганнях і сексуальних образах під час зйомок після того, як актор опублікував відкритого листа в газеті Le Figaro в жовтні 2023 року, в якому заявив: "Ніколи, ніколи я не ображав жінку", і припустив, що він став жертвою "лінчування" у ЗМІ.

Жерар Депардье
Жерар Депардьє / EPA / UPG

Шістьма місяцями раніше сайт розслідувань Mediapart опублікував звинувачення в сексуальному насильстві щодо нього від більш ніж дюжини жінок, деякі з яких відносяться до початку 2000-х років. Близько 20 жінок загалом звинуватили його в насильстві та неналежній поведінці, але кілька справ було припинено, оскільки минув термін для судового переслідування.

Грінберг підтримав двох жінок, заявивши, що Депардьє неодноразово робив "непристойні зауваження" під час зйомок у Парижі.

Спочатку суд був призначений на жовтень минулого року, але був відкладений через поганий стан здоров'я Депардьє. У той час його адвокат Жеремі Ассус сказав, що актор переніс операцію з шунтування серця, а його діабет посилився через стрес від майбутнього судового розгляду.

Жерар Депардье
Жерар Депардьє / show.obozrevatel.com

Відтоді його оглянув призначений судом лікар, який визнав його в змозі з'явитися, хоча слухання будуть обмежені шістьма годинами на день, і йому буде дозволено робити перерви за необхідності.

Депардьє помістили під офіційне розслідування за звинуваченням у зґвалтуванні та сексуальному насильстві 2020 року після того, як акторка Шарлотта Арну звинуватила його в тому, що він двічі напав на неї в його будинку в Парижі 2018 року, коли їй було 22 роки, а йому 70.

Після того, як адвокати Депардьє спробували домогтися припинення справи, головний прокурор Парижа заявив, що є "серйозні і підтверджені докази", що виправдовують збереження звинувачень. Розслідування триває.

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Нагадаємо, раніше французька акторка Елен Даррас звинуватила колегу по фільму "Дискотека" (2008) легендарного артиста-путініста (і володаря паспорта країни-агресора РФ) Жерара Депардьє в тому, що він піддав її сексуальному насильству на знімальному майданчику.

Раніше справу актора вирішили розглянути повторно. Причиною повторного розгляду справи стало відео, на якому зображені Жерар Депардьє і його партнерка. Кадри були отримані співробітниками судової поліції, які розслідували серію ймовірних нападів, скоєних 72-річним актором у серпні 2018 року.

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Хто такий Жерар Депардьє

Жерар Депардьє відомий своїми ролями в таких фільмах, як "Зелена карта", "Людина в залізній масці" і "Життя Пі". Він також був номінований на "Оскар" 1991 року за головну роль у фільмі "Сірано де Бержерак".

У 2013 році терорист Володимир Путін надав Депардьє російське громадянство після того, як він заявив, що збирається відмовитися від свого французького паспорта на знак протесту проти планів уряду щодо підвищення податків для найбагатших.

Депардьє підтримує військове вторгнення Росії в Україну.

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