На вагу золота: ціни на сало в Україні злетіли до рекордних показників

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- Середня вартість сала зросла на 1,73 гривню
- Деякі супермаркети продають сало майже по 280 гривень
Ціни на продукти в Україні стрімко зростають. Не є виключенням і сало, ціни на окремі сорти якого сягнули історичного максимуму. Про це свідчать оновлені дані на сайті Мінфін.
У середньому у травні ціна сала становить 238,50 гривень, в той час як минулого місяця 1 кілограм цього продукту можна було купити за 236,77 гривень. Однак тут є важливий нюанс.
Справа в тому, що у різних супермаркетах досить велика різниця між вартістю сала. Якщо в одному воно коштує 198 гривень за кілограм, то в іншому покупці можуть його придбати аж за 279 гривень за кілограм.
Експерти вважають, що причинами такого подорожчання є підвищення собівартості сировини через погодні аномалії, зростання цін на паливо та логістику, а також девальвація гривні.
Підвищення цін на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що після незначного здешевлення, ціни на ріпчасту цибулю на українському ринку знову почали зростати. Фермери пропонують цибулю до продажу в межах 18-27 грн/кг.
Раніше повідомлялося, що темпи зростання цін на сирі продукти харчування пришвидшилися до 22,2%. Швидше дорожчали борошно й крупи, фрукти та овочі (насамперед борщового набору) через низьку пропозицію якісної продукції.
Напередодні стало відомо, що офіційна статистика показує суттєве зростання цін на ключові харчові товари. Зокрема, яйця подорожчали на 74,6% у річному вимірі, хоч у квітні і подешевшали на 2,5% завдяки сезонному фактору.
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