ЄС готує спосіб обходу вето Угорщини для введення санкцій проти РФ - FT

Обхідні шляхи потребуватимуть голосу більшості країн ЄС для продовження санкцій.

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ЄС готує спосіб обходу вето Угорщини для введення санкцій проти РФ / Колаж Главред, фото pixabay

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У червні буде сформульовано юридичні пропозиції щодо санкцій

Готується пропозиція про введення мит на збагачений уран

Європейський союз планує встановити контроль за рухом капіталу і запровадити мита щодо Росії. Ці заходи застосують у разі, якщо Угорщина заблокує продовження економічних санкцій ЄС проти Москви. Про це пише Financial Times.

Зазначається, що Європейська комісія повідомила, що значна частина санкцій, включно з 200 млрд євро заморожених російських державних активів, може бути перенесена на іншу правову основу, щоб обійти вето Будапешта.

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Розглянуті обхідні шляхи потребуватимуть голосу більшості країн ЄС для продовження санкцій. Контроль за рухом капіталу, який запобігатиме припливу готівки в Росію, і торговельні заходи, як мита, - два варіанти, які обговорювалися.

Попередні ідеї включали двосторонні національні заходи, які дозволили б таким країнам, як Бельгія, де іммобілізовано більшу частину заморожених активів РФ, заборонити репатріацію російських активів.

"Ми всі зосереджені на плані А. Але ми обговорюємо правові основи альтернативних варіантів", - розповіло одне з джерел.

Комісія пообіцяла представити наступного місяця юридичні пропозиції, які дадуть змогу запровадити заборону на нові контракти на російський газ і спотовий ринок цього року і повністю відмовитися від них до 2027 року. Також готується пропозиція про введення мит на збагачений уран у рамках скорочення залежності ЄС від російського палива.

Деякі дипломати ЄС стурбовані тим, що заборона на постачання російського газу без санкцій може призвести до того, що компанії втягнуть у тривалі судові розгляди, і зажадали від комісії гарантій, що будь-які нові заходи будуть юридично непробивними.

Інфографіка: Главред

Ультиматум Путіну і санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, 12 травня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у Росії є час до вечора понеділка, щоб погодитися на спільну ініціативу США і ЄС щодо безумовного 30-денного припинення вогню в Україні.

Представник уряду Німеччини Стефан Корнеліус також учора заявив, що Путін має дати відповідь на пропозицію про припинення вогню в Україні до завершення доби. Берлін уже попередив Москву, що "час спливає", і в разі відмови почнеться підготовка до нових санкцій.

Раніше один із ключових союзників президента Дональда Трампа в Сенаті США, республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримають законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують у неї нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не почне серйозних перемовин про припинення війни в Україні.

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