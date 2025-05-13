"Потрібні пожежники": Катя Кузнєцова знялася в новому відео

Коротко:
- Як зараз виглядає Катерина Кузнєцова
- Що про нове відео актриси думають її шанувальники
Українська акторка Катерина Кузнєцова, яка нещодавно розповіла про те, що трапилося з її квартирою в терористичній Москві, показала шанувальникам нове відео.
На своїй сторінці в Instagram, акторка показала відео, як вона "купається" в піску в одному тільки купальнику і в'язаному джемпері.
Красу актриси прекрасно підкреслює м'яке сонячне світло, а її гнучкість і пластика мають чудовий вигляд у кадрі. Повз таке відео не змогли пройти і шанувальники актриси.
"Тут потрібні пожежники", "Чарівна", "Ніжна, чуттєва", "Неймовірна краса, браво", - пишуть шанувальники актриси.
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Нагадаємо, раніше Катя Кузнєцова показала, як займається баре. За словами Кузнєцової, головне знайти свій вид спорту. "І все буде круто! Буде мотивація, тренування в задоволення і крутий результат", - каже вона.
Раніше Катя Кузнєцова розповіла про стосунки зі своїм хлопцем. Своєю історією актриса поділилася з ведучим Славою Дьоміним. Дьомін розпитав Кузнєцову, що вона думає з приводу фрази "хороших росіян не існує". "Згодна. І ми часто сваримося з цього приводу", - каже актриса Кузнєцова.
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Чим прославилася Катерина Кузнєцова
Катерина Кузнєцова - українська актриса театру і кіно, зірка російського серіалу "Кухня". Вона народилася 12 липня 1987 року в Києві. Батько - футболіст, заслужений майстер спорту Олег Кузнєцов, мати - українська легкоатлетка Алла Борисенко.
Як пише Вікіпедія, Кузнєцова мріяла стати оперною співачкою, але вирішила вступати до театрального.
У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона виїхала з РФ, виступивши з критикою і засудженням російського військового вторгнення в Україну.
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