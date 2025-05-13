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"Потрібні пожежники": Катя Кузнєцова знялася в новому відео

Олена Кюпелі
13 травня 2025, 10:49
53
Актриса Катерина Кузнєцова показала нове відео, яке дуже сподобалося її шанувальникам.
Катерина Кузнєцова показала нове романтичне відео
Катерина Кузнєцова показала нове романтичне відео / Колаж Главред, фото Instagram/katykino

Коротко:

  • Як зараз виглядає Катерина Кузнєцова
  • Що про нове відео актриси думають її шанувальники

Українська акторка Катерина Кузнєцова, яка нещодавно розповіла про те, що трапилося з її квартирою в терористичній Москві, показала шанувальникам нове відео.

На своїй сторінці в Instagram, акторка показала відео, як вона "купається" в піску в одному тільки купальнику і в'язаному джемпері.

відео дня

Красу актриси прекрасно підкреслює м'яке сонячне світло, а її гнучкість і пластика мають чудовий вигляд у кадрі. Повз таке відео не змогли пройти і шанувальники актриси.

Катерина Кузнєцова показала чуттєве відео
Катерина Кузнєцова показала чуттєве відео / Фото Instagram/katya_kino

"Тут потрібні пожежники", "Чарівна", "Ніжна, чуттєва", "Неймовірна краса, браво", - пишуть шанувальники актриси.

Катерина Кузнєцова показала чуттєве відео
Катерина Кузнєцова показала чуттєве відео / Фото Instagram/katya_kino
Катерина Кузнєцова показала чуттєве відео
Катерина Кузнєцова показала чуттєве відео / Фото Instagram/katya_kino

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Нагадаємо, раніше Катя Кузнєцова показала, як займається баре. За словами Кузнєцової, головне знайти свій вид спорту. "І все буде круто! Буде мотивація, тренування в задоволення і крутий результат", - каже вона.

Раніше Катя Кузнєцова розповіла про стосунки зі своїм хлопцем. Своєю історією актриса поділилася з ведучим Славою Дьоміним. Дьомін розпитав Кузнєцову, що вона думає з приводу фрази "хороших росіян не існує". "Згодна. І ми часто сваримося з цього приводу", - каже актриса Кузнєцова.

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Чим прославилася Катерина Кузнєцова

Катерина Кузнєцова - українська актриса театру і кіно, зірка російського серіалу "Кухня". Вона народилася 12 липня 1987 року в Києві. Батько - футболіст, заслужений майстер спорту Олег Кузнєцов, мати - українська легкоатлетка Алла Борисенко.

Як пише Вікіпедія, Кузнєцова мріяла стати оперною співачкою, але вирішила вступати до театрального.

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона виїхала з РФ, виступивши з критикою і засудженням російського військового вторгнення в Україну.

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