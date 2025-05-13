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Пенсії перерахують заднім числом - хто отримає доплату одразу за кілька місяців

Руслана Заклінська
13 травня 2025, 16:58оновлено 13 травня, 17:44
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З червня 2025 року частина працюючих пенсіонерів отримає перераховані та підвищені пенсії.
Пенсії перерахують заднім числом - хто отримає доплату одразу за кілька місяців
Частині пенсіонерів нарахують доплату у червні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • У червня частина працюючих пенсіонерів отримає перераховані та підвищені пенсії
  • Перерахунок стосуватиметься працюючих пенсіонерів
  • Офіційна дата – 1 квітня 2025 року, але виплати будуть скориговані після надходження даних про сплату ЄСВ

Із червня 2025 року частина працюючих пенсіонерів отримає перераховані та підвищені пенсійні виплати. Йдеться про осіб, у яких станом на 1 квітня 2025 року минуло щонайменше 24 місяці з моменту призначення пенсії або її останнього перерахунку. Про це пише OBOZ.UA, посилаючись на ПФУ.

Порядок проведення перерахунку для працюючих пенсіонерів визначено відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", а також постанов Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2024 року № 185 та постанови правління Пенсійного фонду України від 18 травня 2018 року № 10-1.

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Коли і як відбудеться перерахунок

Офіційна дата перерахунку – 1 квітня 2025 року. Проте через технічні особливості та процедури, виплати будуть скориговані після надходження даних про сплату ЄСВ за І квартал 2025 року до Держреєстру. Цей процес триватиме до 10 травня, отже перераховані пенсії надійдуть приблизно у червні.

Окрім підвищення основної виплати, пенсіонери також отримають доплату за квітень і травень, починаючи з дати фактичного перерахунку – 1 квітня.

Які документи треба подати для виходу на пенсію
Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Кому перерахують пенсії

Перерахунок пенсії відбудеться для працюючих пенсіонерів, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсії на 1 березня 2025 року набули щонайменше 24 місяців страхового стажу або ж відпрацювали менше ніж 24 місяці, але пройшло два роки з моменту останнього перерахунку.

Загалом в Україні налічується близько 10,34 млн пенсіонерів, з яких 2,8 млн продовжують працювати. Середня пенсія працюючих пенсіонерів становить приблизно 6257 грн, в той час як середня пенсія по країні складає 5851 грн (що еквівалентно 141 долар).

Виплата пенсій в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, пенсіонери, які є військовими, можуть отримувати щомісячну доплату понад 1000 грн за утримання непрацездатних родичів, таких як діти до 18 років або особи з інвалідністю. Розмір цієї надбавки складає 50% від прожиткового мінімуму, що в 2025 році становить приблизно 1180 грн.

Також пенсіонери зобов'язані протягом 10 днів інформувати Пенсійний фонд України про працевлаштування, звільнення або реєстрацію підприємництва. У разі порушення цього строку може статися переплата пенсії, яку потрібно буде повернути.

Крім цього, пенсіонери, які досягли 75 років, отримують доплату в розмірі 456 грн, але фактичне підвищення становить 156 грн, оскільки для осіб віком 70-74 роки вже встановлена надбавка в розмірі 300 грн. Надбавка діє лише для тих пенсіонерів, чия пенсія не перевищує 10 340 грн.

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Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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