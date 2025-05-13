В Україні зросли ціни на ЕЗС: скільки доведеться віддати водіям за зарядку авто

Цього місяці зарядити електромобіль все ще дешевше, ніж заправити машину, але є нюанс.

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Водіям електрокарів доведеться платити більше за зарядку авто / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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У квітні заряджати електрокари в Україні було дешевше

Ціна на ЕЗС за кіловат-годину зросла приблизно на 50 копійок

В Україні водіям електромобілів у травні доведеться заплатити більше за заряджання автомобіля на ЕЗС, ніж у минулому місяці. Про це розповіли аналітики Інституту досліджень авторинку.

Тарифи на зарядку на публічних електозарядних станціях відрізняються в залежності від локації, адже придорожні швидкісні ЕЗС мають зазвичай вищі тарифи, в той час як на паркінгах вартість зарядки нижча.

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Таким чином ціна за кіловат-годину на більшості публічних ЕЗС зросла на 50 копійок до 1 грн. Зараз середня вартість через АС порт становить 15,15 грн (+0,26 грн), а через DC порт - 17,82 грн (+0,42 грн).

Аналітики підрахували, що для середнього споживання 20 кВт-год на 100 км пробігу вартість поїздки складе близько 370 гривень.

Витрати водіїв в Україні - останні новини

Нагадаємо, що середня ціна за 1 кВт-год у квітні 2025 року складала 14,89 грн за звичайне заряджання через АС-порт та 17,40 грн за швидке заряджання через DC-порт.

Напередодні Главред писав також про ситуацію на ринку пального. Він, згідно з прогнозом, готується до поступової деескалації торгової війни між США та Китаєм, що може вплинути на вартість нафти і, відповідно, на ціни на АЗС України.

Раніше голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що Україні частково вдалося відновити власне виробництво пального, що позитивно відобразиться на цінах на АЗС.

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