В Україні можуть підвищити мінімальну зарплату: депутат оцінив шанси

Железняк пояснив, чи можливе підвищення мінімальної зарплати в Україні ще до кінця 2025 року.

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Наскільки реально прийняти законопроєкт про підвищення мінімалки цього року / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Железняк:

Прийняти законопроєкт про підвищення мінімалки у 2025 році нереально

Для більшості укранців підвищення мінімальної зарплати не матиме жодного значення

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, у якому пропонується підвищити мінімальну зарплату до рівня майже 11 тисяч, а саме 10 тисяч і 800 гривень вже з 1 липня 2025 року. Це прокоментував в етері Ранок.LIVE народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, цей документ навряд чи зможе пройти далі, адже він не враховує необхідність внесення змін до бюджету 2025 року, який вже затверджений.

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"Я можу завтра зареєструвати підвищення на, скажімо, сорок тисяч чи на п'ятдесят тисяч. Вірогідність таких сценаріїв буде плюс-мінус такою ж, як і від цього законопроєкту", - наголосив депутат.

Железняк також зазначив, що навіть у випадку зростання мінімальної зарплати доходи більшості українців ніяк не зміняться.

"Давайте говорити відверто, мінімальна заробітна плата — це мінімум, який люди мають оподатковувати коли виплачують зарплату і до нього прив'язані, в тому числі інші податки", - додав він.

Мінімальна зарплата в Україні - останні новини

Нещодавно, як повідомляв Главред, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що упродовж року мінімальна заробітна плата в Україні не змінюватиметься.

Згодом стало відомо, що мінімальна оплата праці 2025 року не зміниться, оскільки для її підвищення не виділено фінансів у державному бюджеті. Це - частина домовленості України з МВФ.

Однак, Національний банк України в оновленому макропрогнозі допускає підвищення мінімальної зарплати вже наступного року. Очікується, що середня мінімальна зарплата у 2026 році зросте з 8000 гривень до 8370 гривень, а у 2027 році - до 8950 гривень.

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Хто такий Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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