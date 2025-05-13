Ціни на продукти ростуть з шаленою швидкістю: в НБУ повідомили, що подорожчало

Однією з причин здорожчання продуктів в Україні є квітневі заморозки.

https://glavred.net/economics/ceny-na-produkty-rastut-s-beshenoy-skorostyu-v-nbu-soobshchili-chto-podorozhalo-10664237.html Посилання скопійоване

Продукти в Україні продовжують дорожчати / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що повідомили в НБУ:

Сирі продукти в Україні почали дорожчати швидше

На підвищення цін вплинули два фактори

Борошно і крупи серед лідерів швидкого дорожчання

Темпи зростання цін на сирі продукти харчування пришвидшилися до 22,2%. Про це йдеться у коментарі Національного банку щодо рівня інфляції в квітні 2025 року.

За даними НБУ, зростання цін на сирі продукти пов'язане як і з впливом короткочасних квітневих приморозків, так і з залишковими ефектами низьких минулорічних врожаїв.

відео дня

"Швидше дорожчали борошно й крупи, фрукти та овочі (насамперед борщового набору) через низьку пропозицію якісної продукції. Додатковим чинником було й зміщення сезонності попиту на окремі продукти харчування, передусім яйця, через Великдень, що цьогоріч припав на квітень (у 2024 році – на травень)", - йдеться у коментарі.

Водночас надходження імпортної продовольчої продукції та тепличних овочів дещо стримували зростання цін.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що від початку 2025 року продукти подорожчали на 6%, а за рік — майже на 20%. Найбільше зростання цін спостерігалося на яйця, які за рік подорожчали майже на 75%.

Раніше стало відомо, що на початку травня в Україні відзначалась відносна стабільність цін на молочну сировину, що пов’язано з пожвавленням попиту на вітчизняну молочну продукцію за кордоном.

Накпередодні стало відомо, що на українському плодоовочевому ринку минулого тижня ціни здебільшого падали. Цьому посприяли вітчизняні тепличні господарства, які збільшили пропозицію овочів на фоні сезонного підвищення врожаю.

Інші новини:

Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред