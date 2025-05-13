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Чи відбудеться зустріч Зеленського і Путіна в Туреччині: в ISW вказали на важливі нюанси

Анна Ярославська
13 травня 2025, 10:36
918
Кремлівські чиновники офіційно не реагували на запрошення Зеленського відвідати переговори щодо України.
Путін, Зеленський,
Путін і Зеленський можуть зустрітися у Стамбулі 15 травня / Колаж Главред, фото скріншот, president.gov.ua

Головні тези:

  • У РФ натякають, що Путін може проігнорувати візит до Туреччини
  • Москва активно просуває наратив про нібито нелегітимність Зеленського
  • Російське суспільство готують до довгострокової війни, а не тимчасового перемир'я

Російські офіційні особи, ймовірно, ставлять умови для того, щоб хазяїн Кремля Володимир Путін відхилив запрошення президента України Володимира Зеленського зустрітися 15 травня у Стамбулі для двосторонніх переговорів про припинення вогню. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Як приклад аналітики наводять заяву заступника спікера Ради Федерації РФ Костянтина Косачова про те, що запрошення Зеленського - це "чистий спектакль і комедія". На думку чиновника, зустрічі на високому рівні не організовують у такій складній ситуації. Зеленський, за його оцінками, хоче звинуватити Росію у відсутності зацікавленості в переговорах щодо України.

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Заступник голови комітету Держдуми РФ із міжнародних справ Олексій Чепа також засумнівався в тому, що президент РФ Володимир Путін поїде на переговори у Стамбул.

Посол Росії з особливих доручень Родіон Мірошник засумнівався в намірах, що стоять за запрошенням Зеленського Путіну зустрітися в Стамбулі.

Кремлівські чиновники офіційно не реагували на запрошення Зеленського відвідати переговори щодо України. Проте заяви представників влади нижчого рівня вказують на те, що Путін може проігнорувати візит до Туреччини.

"Путін доклав значних зусиль для підготовки російського суспільства до довгострокової війни", - зауважили в ISW.

Москва також активно просуває наратив про нібито нелегітимність Зеленського та його уряду, щоб виправдати відмову РФ від участі в переговорах з Україною.

"Путін доклав значних риторичних зусиль, щоб підготувати російську громадськість до довгострокових воєнних зусиль - а не до короткострокової мирної угоди - зокрема й шляхом просування неправдивого наративу про те, що Зеленський і український уряд нелегітимні", - ідеться у звіті.

Путін і російські офіційні особи часто використовують цей наратив, щоб виправдати відмову Росії від участі в сумлінних переговорах з Україною і сприяти досягненню стратегічної військової мети Росії зі створення проросійського маріонеткового уряду в Києві.

"Будь-яка довгострокова мирна угода між Росією та Україною має включати визнання Росією легітимності українського президента, уряду та конституції країни", - додали аналітики.

Переговори в Стамбулі - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 11 травня російський диктатор Путін заявив про готовність до прямих переговорів з Україною, які мають відбутися 15 травня в Стамбулі. Водночас він відмовився підтримати запропоноване Україною 30-денне припинення вогню, яке мало б розпочатися з 12 травня.

У відповідь президент України Володимир Зеленський погодився взяти участь у переговорах у Туреччині. Він наголосив, що Україна очікує не лише зустрічі, а й повного та тривалого припинення вогню з 12 травня.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та лідером РФ Володимиром Путіним. Основною темою обговорень стало припинення війни в Україні.

Віце-спікер Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що Росія та Україна можуть досягти прогресу на переговорах 15 травня в Стамбулі. Однак для цього є умова. Зокрема, Київ має "відмовитися від будь-яких ультиматумів".

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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