Французький актор уже не вперше звинувачується в насильстві.

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Депардьє "гідний" володар російського паспорта / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Відомий французький актор Жерар Депардьє, який має громадянство країни-агресора РФ і відомий своїми проросійськими заявами, знову потрапив у сексуальний скандал.

Незабаром фанат Путіна постане перед судом у жовтні за звинуваченням у сексуальному насильстві, повідомила CNN прокуратура Парижа.

Напади, імовірно, було скоєно стосовно двох осіб у вересні 2021 року під час зйомок фільму "Les Volets Verts", додали в прокуратурі, не назвавши їхніх особистостей.

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Щодо актора також триває офіційне розслідування за підозрою у зґвалтуванні та сексуальному насильстві, імовірно скоєних у серпні 2018 року щодо актриси Шарлотти Арну, повідомила прокуратура.

Депардьє раніше піддавався офіційному розслідуванню за підозрою у зґвалтуванні та сексуальному насильстві після того, як кілька жінок подали на нього скарги. Французький актор відкинув усі звинувачення на свою адресу.

Раніше в понеділок його адвокат повідомив CNN, що актора затримали в поліції в Парижі для допиту.

Хто такий Жерар Депардьє Жерар Депардьє відомий своїми ролями в таких фільмах, як "Зелена карта", "Людина в залізній масці" і "Життя Пі". Він також був номінований на "Оскар" 1991 року за головну роль у фільмі "Сірано де Бержерак". У 2013 році терорист Володимир Путін надав Депардьє російське громадянство після того, як він заявив, що збирається відмовитися від свого французького паспорта на знак протесту проти планів уряду щодо підвищення податків для найбагатших. Депардьє підтримує військове вторгнення Росії в Україну.

Депардьє з'явився в поліцейську дільницю в Парижі в понеділок вранці і був допитаний у зв'язку зі звинуваченнями в сексуальному насильстві, яке, ймовірно, мало місце на знімальних майданчиках.

Один із російських пропагандистських Телеграм-каналів повідомляє, що він торкався інтимних частин тіла однієї з жінок.

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Нагадаємо, раніше французька акторка Елен Даррас звинуватила колегу по фільму "Дискотека" (2008) легендарного артиста-путініста (і володаря паспорта країни-агресора РФ) Жерара Депардьє в тому, що він піддав її сексуальному насильству на знімальному майданчику.

Раніше справу актора вирішили розглянути повторно. Причиною повторного розгляду справи стало відео, на якому зображені Жерар Депардьє і його партнерка. Кадри були отримані співробітниками судової поліції, які розслідували серію ймовірних нападів, скоєних 72-річним актором у серпні 2018 року.

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