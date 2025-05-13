Дружина фігуриста Плющенка розповіла, на що в 12 років заробив її син-хам

Мати Плющенка-молодшого розповіла, що її син заробив на нерухомість у РФ.

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Син Плющенка нібито заробив собі на квартиру / Колаж Главред, фото Instagram/gnomgnomych

Коротко:

Чому мати хлопчика визвірилася на хейтерів

На що нібито заробив її син-фігурист

12-річний син російського фігуриста Євгена Плющенка Олександр Плющенко, який змалку стоїть на ковзанах, ніяк не складе собі ціни, а також грубіянить, публічно ображаючи свою сім'ю, заробив у свої 12 років на елітну квартиру в терористичній Москві.

Про це розповіла його мати - продюсерка Яна Рудковська, яка вкотре виправдовувалася за відео сина та підкреслення його посереднього результату. У своєму телеграм-каналі вона повідомила радісну новину.

відео дня

"Будь-яка дитина змалечку повинна була мати дисципліну. А ще має бути діяльне, розвивальне хобі. У нього воно вже професійне і приносить гроші. На квартиру на "Патріках" уже в 12 років він заробив", - сказала Рудковська.

Син Плющенка заробив собі на квартиру / Фото Instagram/gnomgnomych

Також напередодні вона опублікувала відео, де Плющенко старший робить стрибок разом із сином. Це відео розкритикували, бо досягнення молодшого Плющенка дуже посередні та сумнівні. "Хто зараз у світі з фігуристів може продемонструвати і стрибнути потрійні стрибки разом - батько і син?" - запитує Рудковська.

Син Плющенка відомий своїм хамством / Фото Instagram/gnomgnomych

Син Плющенка відомий своїм хамством / Фото Instagram/gnomgnomych

Вона також вибухнула гнівною тирадою, де звинуватила всіх, хто не вважає її сина видатним, у відсутності експертизи та професіоналізму.

Залишається відкритим питання, де б був цей підліток і як би він заробив на квартиру, якби не його знамениті та багаті батьки.

Тим часом, Плющенку-молодшому набагато краще і професійніше вдається грубіянити і ображати свою сім'ю. При чому, робить він це публічно і нахабно.

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Нагадаємо, раніше 9-річний син російської пари заявив, що мріє обійти свого батька в професійних досягненнях. "Я хочу обійти свого батька", - з блиском в очах заявив Олександр Плющенко в шоу Секрет на мільйон, подивившись на іменитого спортсмена.

До слова, минулого разу Плющенко вже визвірився на свого батька. Підлітку не сподобалося, що його батько любить грати в падел-теніс.

Тим часом його мати - музичний продюсер у терористичній Росії Яна Рудковська вважає, що її син не потребує виховання. "Нашому Гномичу палець у рот не клади - відкусить по лікоть. І текст видасть від душі, якнайкраще за будь-якого спічрайтера і креативщика. Це він ще не на повну силу старався, ми вдома і не такі скромні звороти чуємо", - пишається вмінням свого сина грубіянити Рудковська.

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Хто такий Євген Плющенко? Євген Плющенко - російський фігурист, який виступав в одиночному катанні. Заслужений майстер спорту Росії. Дворазовий олімпійський чемпіон, дворазовий срібний призер Олімпійських ігор, триразовий чемпіон світу.

У 2022 році підтримав вторгнення Росії в Україну. 18 березня 2022 року виступив у "Лужниках" на мітингу-концерті на честь річниці анексії Криму Росією під назвою "Za світ без нацизму! Zа Росію! Zа Президента".

У грудні 2022 року Україна внесла Плющенка до санкційного списку публічних осіб "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України".

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