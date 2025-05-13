Що буде з курсом долара в Україні до кінця року: несподіваний прогноз

Тенденція зі зміцнення гривні на ринку валют незабаром може змінитися.

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До кінця року ситуація на валютному ринку, найімовірніше, зміниться / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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До кінця року очікується послаблення гривні

До грудня 2025 року курс долара може триматися на рівні максимум 44 гривень

Динаміка американської валюти буде залежати від низки факторів

Національний банку України, найімовірніше, повернеться до контрольованого і поступового послаблення гривні у другому півріччі 2025 року, коли темпи інфляції почнуть знижуватися.

Про це йдеться у макропрогнозі Dragon Capital на 2025 рік. Аналітики зауважили, що зважаючи на суттєві обсяги фінансової допомоги Україні, курс долара прогнозується на рівні до 44 гривень за долар до кінця року.

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"Досягнення стійкого припинення вогню сприятиме повільнішій девальвації гривні в другому півріччі, адже фундаментальний тиск на ціни буде вищий, а ситуація з платіжним балансом стане краще через сповільнення відтоку приватного капіталу та збереження обсягів зовнішньої фінансової допомоги", - додали аналітики.

Зазначається, що у подальшому динаміка курсу американської валюти в Україні буде залежати від обсягів зовнішнього фінансування та потоків приватного капіталу.

Курс долара США / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин попереджав, що у першій декаді травня ситуація на валютному ринку збережеться на нинішньому рівні, але надалі - зміниться несприятливо для гривні.

Напередодні, як писав Главред, голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні, економіст Андрій Забловський розповідав, що на українському валютному ринку триває штиль. За його прогнозом, курс долара поки що змінюватиметься незначно в межах статистичної похибки або 10-15 копійок.

Раніше директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий спрогнозував, що українців очікують зміни на валютному ринку - офіційний курс долара може піднятися до 41,6-42 гривень до кінця травня.

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Що таке Dragon Capital? Dragon Capital - українська інвестиційна компанія, працює у сфері інвестицій і фінансових, брокерських послуг, управління активами, пише Вікіпедія. У 2016—2020 компанія з партнерами інвестували в нерухомість $600 млн.

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