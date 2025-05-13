Власників домашніх тварин в Україні можуть оштрафувати: як уникнути покарання

Штрафи за незареєстровану собаку можуть сягати майже тисячі гривень.

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Штрафи можуть торкнутись власників собак / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

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Власникам незареєстрованих собак загрожує штраф

Терміни реєстрації тварин наразі невідомі

В Україні запровадили нові підходи до обліку домашніх тварин. Наприклад, з 12 травня у Києві почали реєструвати через ЦНАП собак. Якщо власники домашніх улюбленців не пройдуть її, їх може чекати немалий штраф.

Cправа в тому, що стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за утримання незареєстрованих собак. Ця стаття передбачає винесення попередження або накладення штрафу для громадян у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів (170-340 грн), а для посадових осіб - від двадцяти до п’ятдесяти таких мінімумів (340-850 грн).

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Як розповіли у коментарі Факти ICTV у ЦНАП, наразі немає крайніх термінів для реєстрації тварин, а також повідомили що фахівці Центрів надання адміністративних послуг не мають повноважень щоб накладати штрафи на українців.

У Київській міській лікарні ветеринарної медицини виданню повідомили, що обов'язкову реєстрацію запровадили не для стягування штрафів, а для контролю популяції тварин на вулицях міста.

Тому, станом на сьогодні, реєстрація собак є обов'язковою, але механізм накладання штрафів на порушників наразі невідомий.

Щодо інших домашніх тварин - реєстрація залишається добровільною і штрафи за її відсутність не передбачені.

Штрафи в Україні - останні новини

Нагадаємо, експерти повідомляли водіїв, що за перевищення швидкості на 20–50 км/год передбачено штраф у розмірі 340 гривень. А якщо водій розганяється понад цей ліміт — більш ніж на 50 км/год — штраф зростає до 1700 гривень.

Напередодні Главред писав, що в Україні визначено список місць, у яких дозволено розводити вогонь. Якщо порушити закон, громадянину загрожує штраф за багаття в неправильному місці.

Раніше стало відомо, що українських водіїв можуть почати штрафувати за перевищення допустимого рівня шуму, що створює їх транспорт. Розмір штрафу за перше порушення становитиме 17 000 грн.

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Що відомо про реєстрацію домашніх тварин у ЦНАПах? У Києві з 12 травня в усіх ЦНАПах міста запустили новий сервіс реєстрації домашніх тварин. Наразі реєстрація є обов’язковою для всіх собак, а для котів – за бажанням власника. Для реєстрації власнику необхідно лише подати заповнену форму № 1, що надається безпосередньо у ЦНАПі, та квитанцію про оплату. Після реєстрації тварині присвоюють унікальний номер, а власник отримує реєстраційне посвідчення, що підтверджує право власності на улюбленця.

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