Пияцтво і вульгарність - Депардьє виправдався за свої вчинки російським паспортом.

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Депардьє - справжній росіянин / Колаж Главред, фото РБК

Коротко:

Що говорить Депардьє на своє виправдання

До чого тут його російський паспорт

Відомий французький актор Жерар Депардьє, який має громадянство країни-агресора РФ і відомий своїми проросійськими заявами, визнав, що використовував грубі та різкі вирази щодо жінки, яка звинуватила його в сексуальному насильстві. Він також зізнався, що схопив її за стегна, але заперечив, що нападав на неї.

Таку заяву зробив актор-путініст, уперше даючи свідчення під час суду в Парижі, пише France 24.

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Він визнав, що був неправий, використовуючи різкі вирази з жінкою, коли вони сперечалися на знімальному майданчику про те, чи є картина хорошим чи поганим мистецтвом.

"Я прекрасно розумію, якщо вона трохи засмучена", - сказав він про декоратора, з яким він працював над фільмом у 2021 році. Він визнав, що іноді використовує вульгарну мову, заявивши суду: "Я здатний на грубі розмови".

Він сказав суду, що після бурхливої дискусії з декораторкою, він схопив її за стегна, але тільки "щоб не посковзнутися".

Він сказав, що його жест не був зловмисним, і стверджував, що вона не виглядала ображеною, сказавши: "Вона не відреагувала так, ніби я нападав на неї".

Депардьє визнав у суді, що іноді його поведінку вважають грубою.

"Мені завжди говорили, що в мене "російська" натура; не знаю, в чому справа - у пияцтві чи вульгарності", - сказав він.

Але він наполягав, що він не хижак, заявивши: "Я не чіпаю жіночі філейні частини".

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Раніше Главред писав про те, що Депардьє, титан французького кіно, який знявся більш ніж у 200 фільмах і телесеріалах, звинувачується в сексуальному насильстві над двома жінками під час зйомок фільму в 2021 році.

Нагадаємо, раніше французька акторка Елен Даррас звинуватила колегу за фільмом "Дискотека" (2008) легендарного артиста-путініста (і володаря паспорта країни-агресора РФ) Жерара Депардьє в тому, що він піддав її сексуальному насильству на знімальному майданчику.

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Хто такий Жерар Депардьє Жерар Депардьє відомий своїми ролями в таких фільмах, як "Зелена карта", "Людина в залізній масці" і "Життя Пі". Він також був номінований на "Оскар" 1991 року за головну роль у фільмі "Сірано де Бержерак". У 2013 році терорист Володимир Путін надав Депардьє російське громадянство після того, як він заявив, що збирається відмовитися від свого французького паспорта на знак протесту проти планів уряду щодо підвищення податків для найбагатших. Депардьє підтримує військове вторгнення Росії в Україну.

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