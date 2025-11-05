Популярна українська співачка стала мамою - як вона назвала дитину

Ви дізнаєтеся:
Українська популярна співачка Roxolana стала мамою вперше і поділилася радісною подією з шанувальниками.
На своїй сторінці в соцмережах артистка розсекретила стать малюка та показала перше фото з пологового будинку. Як стало відомо, співачка народила дівчинку, яку назвали Софією.
"Ласкаво просимо, Софія", - написала Roxolana.
Особисте життя співачки Roxolana
Співачка перебуває у шлюбі з одним із синів голови колишньої проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка. Про вагітність артистка повідомила у свій день народження, опублікувавши фото з кругленьким животиком. Також Roxolana зізнавалася, що вона страждала від сильного токсикозу в перші місяці вагітності.
Про персону: Roxolana
Roxolana (справжнє ім'я - Роксоляна Сирота) - українська співачка. Брала участь у 9 сезоні шоу "Голос країни" (пройшла до нокаутів). Учасниця Національного відбору на Євробачення-2022 (посіла 4-е місце).
