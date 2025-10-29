Олексій Суханов зробив публічне зізнання про весілля - деталі

Коротко:
Популярний український ведучий Олексій Суханов несподівано заговорив про весілля після зізнання про те, що він перебуває у стосунках.
У коментарі для проекту "Наодинці з Гламуром" Суханов зазначив, що насолоджується кожним моментом.
"Нічого поганого в цьому немає - мріяти про весілля. Але я прихильник того, щоб насолоджуватися і цінувати кожен момент, кожним моментом наповнюватися. Тому в мене немає такої мрії, як весілля", - сказав Олексій.
Також він підкреслив, що поки не знає, що про одруження думає його друга половинка.
"А чи є ця мрія у моєї коханої людини? Начебто, теж немає. Але я обіцяю запитати. І якщо моя кохана людина мріє про це, то це обов'язково буде зроблено", - додав ведучий.
Нагадаємо, раніше Олексій був одружений шість років, але зараз він не поспішає офіційно оформляти стосунки.
Дивіться відео інтерв'ю Олексія Суханова:
Про персону: Олексій Суханов
Олексій Суханов - український (у минулому російський) журналіст, теле- і радіоведучий. Ведучий українського ток-шоу "Говорить Україна" на телеканалі "Україна" (2012-2022), ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканалі 1+1 Україна (з 2023), повідомляє Вікіпедія.
