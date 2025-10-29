Олексій Суханов зробив публічне зізнання про весілля - деталі

Зовсім недавно Олексій Суханов розповів про свої стосунки.

https://glavred.net/stars/aleksey-suhanov-sdelal-publichnoe-priznanie-o-svadbe-detali-10710536.html Посилання скопійоване

Олексій Суханов заговорив про особисте / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олексій Суханов

Коротко:

Олексій Суханов заговорив про весілля

Чи поспішає ведучий одружуватися

Популярний український ведучий Олексій Суханов несподівано заговорив про весілля після зізнання про те, що він перебуває у стосунках.

відео дня

У коментарі для проекту "Наодинці з Гламуром" Суханов зазначив, що насолоджується кожним моментом.

"Нічого поганого в цьому немає - мріяти про весілля. Але я прихильник того, щоб насолоджуватися і цінувати кожен момент, кожним моментом наповнюватися. Тому в мене немає такої мрії, як весілля", - сказав Олексій.

Олексій Суханов / фото: instagram.com, Олексій Суханов

Також він підкреслив, що поки не знає, що про одруження думає його друга половинка.

"А чи є ця мрія у моєї коханої людини? Начебто, теж немає. Але я обіцяю запитати. І якщо моя кохана людина мріє про це, то це обов'язково буде зроблено", - додав ведучий.

Нагадаємо, раніше Олексій був одружений шість років, але зараз він не поспішає офіційно оформляти стосунки.

Дивіться відео інтерв'ю Олексія Суханова:

Олексій Суханов / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, військовослужбовецьДмитро Дікусар звернувся до шанувальників у день свого ювілею. Також він зізнався, що дуже змінився за час війни і навчився цінувати прості речі.

А також ведуча Леся Нікітюк перетнулася з акторкою Дариною Петрожицькою, яка раніше негативно висловилася про її гру у фільмі "Песики", після чого розгорівся скандал у Мережі.

Вас може зацікавити:

Про персону: Олексій Суханов Олексій Суханов - український (у минулому російський) журналіст, теле- і радіоведучий. Ведучий українського ток-шоу "Говорить Україна" на телеканалі "Україна" (2012-2022), ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканалі 1+1 Україна (з 2023), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред