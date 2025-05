"Поголила вуса і зменшила ніс": доньку Лорак викрили в пластиці через нове відео

Софія Началджіоглу поділилася новим відео, яке викликало нову хвилю чуток.

https://glavred.net/starnews/pobrila-usy-i-umenshila-nos-doch-lorak-ulichili-v-plastike-iz-za-novogo-video-10662614.html Посилання скопійоване

Софія, дочка Лорак, робить розпакування / Колаж Главред, фото Instagram/sonchik_sk

Коротко:

Як тепер виглядає донька зрадниці Ані Лорак

Що вона робила на камеру

Дочка колись української співачки Ані Лорак, яка зрадила рідну країну і живе в РФ, Софія Налчаджиоглу вирішила похизуватися колекцією нових іграшок і провести розпакування.

Однак підписники підлітка почали коментувати її відео і викрили її в пластичних операціях. Софія виклала відео на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Користувачі розкритикували доньку Лорак / Фото скріншот Instagram/sonchik_sk

У коментарях відзначився новий чоловік її матері - Ісаак Віджраку. Йога-інструктор попросив у дівчинки одну іграшку, на що та відповіла, що "подумає".

Користувачі розкритикували доньку Лорак / Фото скріншот Instagram/sonchik_sk

Також нове відео прокоментувала і співачка-зрадниця Ані Лорак. "Яка талановита, красива дівчинка", - написала вона.

Користувачі розкритикували доньку Лорак / Фото скріншот Instagram/sonchik_sk

Тим часом, користувачі зазначили, що доньці Лорак явно зробили пластику, адже виглядає вона по-іншому. "У чому її талант? І в чому краса? Поголила вуса і зменшила ніс", - пишуть користувачі.

Користувачі розкритикували доньку Лорак / Фото скріншот Instagram/sonchik_sk

Раніше донька Лорак справді виглядала по-іншому, тому користувачі не на порожньому місці сумніваються в тому, чи робили підлітку корекційні операції обличчя.

Як раніше виглядала донька Лорак Софія / Фото Instagram/ani_lorak

Дочка Лорак до перетворення / Фото Світський хронік

Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше зрадниця Лорак замахнулася на легендарний хіт Вітні Г'юстон I Will always love you. Співачка, яка відчайдушно намагається врятувати свою кар'єру в терористичній Росії, прийшла на шоу до актора Станіслава Ярушина, який прославився завдяки ролі Антона серіалу "Універ".

А також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на день народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.

Вас також може зацікавити:

Хто така Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії та продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред