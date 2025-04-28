"На підтримку російської армії": відома співачка розповіла правду про Ані Лорак

Коротко:
- Співачка Ангела засуджує мовчання Ані Лорак
- У чому вона її звинувачує
Популярна українська співачка, модель і блогерка Ангела вважає зрадницю України Ані Лорак співучасницею терору України.
В інтерв'ю Главреду артистка пояснила свою думку і наголосила, що не варто прощати Лорак її зраду.
"Наприклад, Ані Лорак фінансує державу, яка нас вбиває. Ані Лорак спонсорує концерти, де частина прибутку йде на підтримку російської армії. Розумієш? Вона не просто не з нами - вона за тих, хто стріляє в наших. І досі знаходяться люди, які пишуть їй "ти не винна". Так винна. Ми не забудемо. І не пробачимо", - сказала Ангела.
Також вона розповіла, як можна посилити культурний фронт України і що для цього необхідно зробити.
"Мистецькі ініціативи на місцях. Освітні програми, арт-фестивалі, колаборації артистів і громад. Якщо діти бачать митців поруч - вони розуміють, що культура - це живе. А не "щось у телевізорі". І ще: підтримка на рівні держави не тільки грантами, а й реальними механізмами поширення - через школи, медіа, онлайн", - зазначила співачка.
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Хто така ANGELA?
ANGELA - українська співачка, авторка пісень, блогерка. Працює в жанрі поп-музики. У творчості поєднує ліричну чуттєвість із соціальними меседжами. Після 2022 року стала однією з публічних українських артисток, яка відкрито засуджує співпрацю колег із країною-агресором. У своїх інтерв'ю та соцмережах неодноразово виступала з критикою артистів-зрадників, закликає до культурного спротиву та підтримки ЗСУ.
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