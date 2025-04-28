"На підтримку російської армії": відома співачка розповіла правду про Ані Лорак

Співачка Ангела висловила свою думку про Ані Лорак.

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Ані Лорак - позиція / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

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Співачка Ангела засуджує мовчання Ані Лорак

У чому вона її звинувачує

Популярна українська співачка, модель і блогерка Ангела вважає зрадницю України Ані Лорак співучасницею терору України.

В інтерв'ю Главреду артистка пояснила свою думку і наголосила, що не варто прощати Лорак її зраду.

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"Наприклад, Ані Лорак фінансує державу, яка нас вбиває. Ані Лорак спонсорує концерти, де частина прибутку йде на підтримку російської армії. Розумієш? Вона не просто не з нами - вона за тих, хто стріляє в наших. І досі знаходяться люди, які пишуть їй "ти не винна". Так винна. Ми не забудемо. І не пробачимо", - сказала Ангела.

Ані Лорак нещодавно вийшла заміж / instagram.com, Ані Лорак

Також вона розповіла, як можна посилити культурний фронт України і що для цього необхідно зробити.

Співачка Ангела не поважає зрадників України / фото: instagram.com, Ангела

"Мистецькі ініціативи на місцях. Освітні програми, арт-фестивалі, колаборації артистів і громад. Якщо діти бачать митців поруч - вони розуміють, що культура - це живе. А не "щось у телевізорі". І ще: підтримка на рівні держави не тільки грантами, а й реальними механізмами поширення - через школи, медіа, онлайн", - зазначила співачка.

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Хто така ANGELA? ANGELA - українська співачка, авторка пісень, блогерка. Працює в жанрі поп-музики. У творчості поєднує ліричну чуттєвість із соціальними меседжами. Після 2022 року стала однією з публічних українських артисток, яка відкрито засуджує співпрацю колег із країною-агресором. У своїх інтерв'ю та соцмережах неодноразово виступала з критикою артистів-зрадників, закликає до культурного спротиву та підтримки ЗСУ.

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