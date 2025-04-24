Мурат Налчаджиоглу вперше висловився про зрадницю Лорак - причина

Мурат Налчаджиоглу здивував своїм зізнанням.

https://glavred.net/starnews/murat-nalchadzhioglu-vpervye-vyskazalsya-o-predatelnice-lorak-prichina-10658735.html Посилання скопійоване

Мурат Налчаджиоглу - стосунки з Ані Лорак / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак, Мурат Налчаджиоглу

Ви дізнаєтеся:

Мурат Налчаджиоглу заговорив про зрадницю Лорак

Про що він із нею не розмовляв

Український бізнесмен турецького походження Мурат Налчаджиоглу вирішив дати інтерв'ю блогеру Богдану Беспалову.

На своїй сторінці в Instagram Беспалов опублікував анонс інтерв'ю, а ось повна версія буде доступна 27 квітня.

відео дня

Як виявилося, в анонсі Мурат прокоментував стосунки зі своєю першою дружиною - співачкою Ані Лорак, яка з 2014 року живе в країні-окупанті РФ і мовчить про війну в рідній країні.

"У нас є спільна дитина, ми ніколи не обговорювали політику", - сказав бізнесмен.

Мурат Налчаджиоглу дав інтерв'ю / фото: скрін instagram.com, Богдан Беспалов

Нагадаємо, у Налчаджиоглу і Лорак є спільна донька Софія, яка живе в Москві з мамою, але часто прилітає до батька в Туреччину або ж вони вирушають проводити час в інших країнах.

Софія Налчаджиоглу виросла схожою на маму / фото: instagram.com, Ані Лорак

Раніше Мурат ніколи не коментував стосунки з колишньою дружиною. До речі, зрадниця нещодавно вийшла заміж за іспанця Ісаака Віджраку, таємне весілля пройшло на Мальдівах, а офіційний шлюб пара уклала в Іспанії.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Ані Лорак - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Ісаак Віджраку розповів, що він відчуває до Ані Лорак. Він вважає, що "любити, по-справжньому любити - це зняти обладунки, заглушити сумніви і йти в невідомість із розпростертими обіймами". Також він почав філософствувати про хоробрість у стосунках.

Також раніше зрадниця Ані Лорак повідомила, що скоро вийде її нова пісня. Лорак часто критикують за мовчання про війну в Україні, зовнішній вигляд і роман з іспанцем Ісааком Віджраку, якого вважають альфонсом. Але цього разу під удар потрапила і творчість співачки.

Вас може зацікавити:

Хто така Ані Лорак? Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії до України, стала на бік Росії та продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред