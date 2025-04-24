Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Мурат Налчаджиоглу вперше висловився про зрадницю Лорак - причина

Еліна Чигис
24 квітня 2025, 08:12
381
Мурат Налчаджиоглу здивував своїм зізнанням.
Ані Лорак, Мурат Налчаджиоглу
Мурат Налчаджиоглу - стосунки з Ані Лорак / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак, Мурат Налчаджиоглу

Ви дізнаєтеся:

  • Мурат Налчаджиоглу заговорив про зрадницю Лорак
  • Про що він із нею не розмовляв

Український бізнесмен турецького походження Мурат Налчаджиоглу вирішив дати інтерв'ю блогеру Богдану Беспалову.

На своїй сторінці в Instagram Беспалов опублікував анонс інтерв'ю, а ось повна версія буде доступна 27 квітня.

відео дня

Як виявилося, в анонсі Мурат прокоментував стосунки зі своєю першою дружиною - співачкою Ані Лорак, яка з 2014 року живе в країні-окупанті РФ і мовчить про війну в рідній країні.

"У нас є спільна дитина, ми ніколи не обговорювали політику", - сказав бізнесмен.

Мурат Налчаджиоглу дав інтерв'ю
Мурат Налчаджиоглу дав інтерв'ю / фото: скрін instagram.com, Богдан Беспалов

Нагадаємо, у Налчаджиоглу і Лорак є спільна донька Софія, яка живе в Москві з мамою, але часто прилітає до батька в Туреччину або ж вони вирушають проводити час в інших країнах.

Софія Налчаджиоглу виросла схожою на маму
Софія Налчаджиоглу виросла схожою на маму / фото: instagram.com, Ані Лорак

Раніше Мурат ніколи не коментував стосунки з колишньою дружиною. До речі, зрадниця нещодавно вийшла заміж за іспанця Ісаака Віджраку, таємне весілля пройшло на Мальдівах, а офіційний шлюб пара уклала в Іспанії.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Ані Лорак - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Ісаак Віджраку розповів, що він відчуває до Ані Лорак. Він вважає, що "любити, по-справжньому любити - це зняти обладунки, заглушити сумніви і йти в невідомість із розпростертими обіймами". Також він почав філософствувати про хоробрість у стосунках.

Також раніше зрадниця Ані Лорак повідомила, що скоро вийде її нова пісня. Лорак часто критикують за мовчання про війну в Україні, зовнішній вигляд і роман з іспанцем Ісааком Віджраку, якого вважають альфонсом. Але цього разу під удар потрапила і творчість співачки.

Вас може зацікавити:

Хто така Ані Лорак?

Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії до України, стала на бік Росії та продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Дверей уже немає, і дитини переді мною немає": кияни розповіли про страшну ніч 24 квітня

"Дверей уже немає, і дитини переді мною немає": кияни розповіли про страшну ніч 24 квітня

09:38Війна
Вибухи гриміли у 8 областях України: подробиці масованого удару РФ

Вибухи гриміли у 8 областях України: подробиці масованого удару РФ

08:13Україна
Після атаки РФ на Київщині вирували пожежі, пошкоджено багатоповерхівки, склади та авто

Після атаки РФ на Київщині вирували пожежі, пошкоджено багатоповерхівки, склади та авто

08:13Війна
Реклама

Популярне

Більше
РФ перекидає резерви для штурму: у ЗСУ назвали найнебезпечніші напрямки

РФ перекидає резерви для штурму: у ЗСУ назвали найнебезпечніші напрямки

Майже два десятки детективів НАБУ підозрюються у масштабній корупції: у них знайшли мільйони, приховані у крипті

Майже два десятки детективів НАБУ підозрюються у масштабній корупції: у них знайшли мільйони, приховані у крипті

Китайський гороскоп на сьогодні 24 квітня: Щурам - занепокоєння, Мавпам - нещастя

Китайський гороскоп на сьогодні 24 квітня: Щурам - занепокоєння, Мавпам - нещастя

Влупила з новою силою і затягується: коли закінчиться потужна магнітна буря

Влупила з новою силою і затягується: коли закінчиться потужна магнітна буря

Створені одне для одного: 3 пари, у яких кохання, що буває раз у житті

Створені одне для одного: 3 пари, у яких кохання, що буває раз у житті

Останні новини

09:50

Розсекречено другу назву Дніпра: історик розповів, як річка називалась спочатку

09:49

YUNA-2025: повний список переможців премії

09:38

"Дверей уже немає, і дитини переді мною немає": кияни розповіли про страшну ніч 24 квітняФото

09:10

"Ми зустрінемося з ним": Трамп назвав імовірні терміни переговорів із Путіним

09:00

"Бабка хайпує": путіністка Доліна розкритикувала вокал Крістіни Агілери

Визнання Криму російським відкриє "скриньку Пандори", план Трампа відкине Україну в 2015 рік – ЖдановВизнання Криму російським відкриє "скриньку Пандори", план Трампа відкине Україну в 2015 рік – Жданов
08:13

Вибухи гриміли у 8 областях України: подробиці масованого удару РФФотоВідео

08:13

Після атаки РФ на Київщині вирували пожежі, пошкоджено багатоповерхівки, склади та автоФото

08:12

Мурат Налчаджиоглу вперше висловився про зрадницю Лорак - причина

08:00

Україна потрапила у справжній цугцванг, залишилося лише два сценаріїПогляд

Реклама
07:13

У Харкові - 19 "прильотів", місто двічі за ніч було під ударом РФ: що відомоФотоВідео

06:34

Нічна атака на Київ: 9 загиблих і десятки постраждалих, під завалами шукають людейФото

06:10

Триває гра "хто зірве перемир’я": що відбувається насправдіПогляд

05:02

Вчені назвали 6 снів найпоширеніших снів та розкрили їх справжнє значення

04:30

Постільна білизна стане м’якшою та зручнішою: що потрібно покласти в пралку

04:02

РФ запустила другу хвилю ракет: Ту-95 виконали маневри, з моря летять "Калібри"

04:01

Дорого, чи надто небезпечно: чому зараз не літають на Місяць

03:32

"Будуть спроби наступу": чи є загроза відкриття РФ нового фронту

03:02

Не лише для краси: навіщо встановлюють на авто по дві вихлопні труби

02:34

"Все дуже серйозно": у Києві та області палають будинки та авто, є постраждаліВідео

02:30

"Програний бій, але не битва": чому Україні не потрібне продовження перемир'я

Реклама
01:30

Сивина, зморшки і ні краплі косметики: весняна Сальма Хаєк зачарувала свіжими фото

01:16

У Києві та Харкові гримлять потужні вибухи - летить балістика та крилаті ракети

00:49

РФ атакує Україну "Калібрами", в небі - бомбардувальники Ту-95: де загроза удару

23 квітня, середа
23:56

Позиція США щодо Криму суперечить американській декларації: Зеленський зробив жирний натяк

23:55

"Терпіння закінчується": у Білому домі пояснили, чим Зеленський не вгодив Трампу

23:39

Зірка "Гри престолів" зганьбився візитом до РФ - деталі

22:51

Влупила з новою силою і затягується: коли закінчиться потужна магнітна буря

22:46

Віткофф уже мчить до Росії: у ЗМІ назвали дату нової зустрічі з Путіним

22:41

"Мене там грохнуть": брехлива путіністка Симоньян зібралася в УкраїнуВідео

22:37

Леся Нікітюк показалася в купальнику на тлі чуток про вагітність

22:37

Місячний гороскоп на 24 квітня: як притягнути до себе гармонію та достаток

22:20

Цимбалюк відреагував на чутки про роман із відомою співачкою та можливе батьківство

22:14

"Спасибі, моє життя": чоловік Лорак ніжно звернувся до "щастя" і це не співачка

22:00

Нові нападки Трампа та зрив переговорів у Лондоні: головні новини України (дайджест)

21:59

"Навіть якщо просто зробили вигляд": чому Кравець пішла з Кварталу насправді

21:43

Україна поставила умову США: Єрмак розкрив деталі зустрічі з представником Трампа

21:33

США звинувачуватимуть Україну в зриві мирного процесу: чим це загрожує

21:22

Росія готова "миттєво припинити війну" за однієї умови - що вигадали в Кремлі

20:44

Вийде у 10 разів смачніше, ніж у ресторані: рецепт тірамісу з черствих пасок

20:41

Україна висунула жорстку вимогу: ЗМІ розкрили документ, який розізлив США

Реклама
20:16

Принцу Луї сім: палац показав симпатичного беззубого хлопцяВідео

20:06

Виробляє 300 дронів на добу: в Генштабі підтвердили удар по виробництву "Шахедів"

19:50

Не просто гігієна: ветеринар розповів, чому коти постійно вилизують шерсть

19:40

"Вріже" похолодання і побільшає опадів: коли Україну атакує сильна негода

19:37

Які електроприлади не можна вмикати в подовжувач: поради експертів

19:33

"Нема чим хвалитися": Трамп обурився "запальною заявою" Зеленського про Крим

19:14

Крим може стати "спірною територією" в рамках угоди з РФ - які будуть наслідки

19:00

Визнання Криму російським не зупинить війну, Путін спробує нарізати Україну, як саляміПогляд

18:58

"Це не наша війна": у Трампа зробили гучну заяву про досягнення миру в Україні

18:36

Бред Пітт передумав одружуватися з Інес Де Рамон - ЗМІ

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти