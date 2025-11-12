"Відчепіться від себе": Анна Кошмал різко відповіла, чому не худне після пологів

Актриса відповіла, як збирається позбутися набраної ваги після вагітності.

https://glavred.net/starnews/otstante-ot-sebya-anna-koshmal-rezko-otvetila-pochemu-ne-hudeet-posle-rodov-10714673.html Посилання скопійоване

Анна Кошмал про схуднення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Кошмал

Ви дізнаєтеся:

Анна Кошмал відповіла на запитання про схуднення

Як актриса справляється з набраною вагою після вагітності

Відома українська акторка Анна Кошмал відверто поговорила з шанувальниками про проблему схуднення після пологів. У своєму Instagram зірка поділилася, скільки кілограмів вона набрала під час кожної вагітності та чи планує зараз худнути.

За словами Анни, організм по-різному реагував на кожну з її вагітностей. Після народження сина Михайла акторка набрала лише 5 кілограмів, а от під час очікування доньки Софії - близько 20. Зараз Кошмал зізнається, що поки не може активно скидати вагу через грудне вигодовування.

відео дня

Анна Кошмал - син Михайло / фото: instagram.com, Анна Кошмал

"З Софією я набрала за вагітність близько 20 кілограмів і зараз їй вже вісім місяців і я її досі годую майже весь день. Зараз мій гормональний баланс, який безпосередньо пов'язаний з ГВ, не дозволяє мені зменшити вагу, тому що це така природна необхідність мого тіла", - пояснила Кошмал.

Акторка емоційно звернулася до своїх підписників, закликаючи не зациклюватися на цифрах на вагах, адже для матері та дитини важливіше здоров'я і внутрішній комфорт.

Анна Кошмал - донька Софія / фото: instagram.com, Анна Кошмал

"Тільки після закінчення годування можна думати про серйозне схуднення. Але підтримувати фізичну форму і правильно харчуватися це дуже важливо незалежно ні від чого. якщо ви досі годуєте, то поки відчепіться від себе, якщо ви вже закінчили годування, то тут треба просто витрачати калорій більше ніж ви споживаєте. І хочу наголосити обов'язково, будь ласка, зосередьтеся на своєму здоров'ї, а не на сантиметрах талії", - написала Анна Кошмал.

Анна Кошмал - діти / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що пішла з життя відома американська актриса і номінантка на премію "Оскар" Саллі Кіркленд. Зірка померла 11 листопада у віці 84 років. За словами агента актриси Майкла Гріна, Саллі провела свої останні миті життя в хоспісі міста Палм-Спрінгс.

Також у дітей запроданки Регіни Тодоренко з'явилася серйозна проблема. Сини Тодоренко і Топалова почали ревнувати батьків один до одного. За словами ведучої, вона менше займається вихованням своїх синів, залишивши клопоти про них на Влада Топалова. Це визнають навіть діти запроданки.

Вас може зацікавити:

Про персону: Анна Кошмал Анна Кошмал - українська акторка театру, кіно та озвучки. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред