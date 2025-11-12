Актор-красунчик покинув Кайлі Дженнер після 2.5 років разом - ЗМІ

Тімоті Шаламе пішов від закоханої Дженнер.

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе розійшлися - що відомо про розрив / колаж: Главред, фото: instagram.com/kyliejenner, imdb.com

Про розставання Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер

Як складалися стосунки пари

У квітні 2023 року, після Паризького Тижня моди світська левиця і бізнесвумен Кайлі Дженнер почала зустрічатися з актором Тімоті Шаламе. Багато хто не вірив у цей роман, мовляв обидві зірки разом виключно заради піару. Однак їхня пара протрималася цілих два з половиною роки - до перших чуток про розставання.

Інсайдери з оточення Дженнер і Шаламе розповіли Daily Mail, що Тімоті покинув Кайлі. Ба більше - це і раніше траплялося вже не раз, але закохана мільйонерка щоразу повертала актора назад.

"Таке вже траплялося раніше, але вона вмовляла його повернутися. Вона в захваті від нього, тож це цілком може повторитися. У їхньому раю виникли проблеми, але вони ще не розійшлися остаточно. Він багато знімається, і їй здається, що вона повинна за ним бігати. Вона вкладає у стосунки більше сил, ніж він", - діляться інформатори.

Timothee Chalamet has DUMPED Kylie Jenner, insiders claim... і розкривають новий брутальний спосіб, яким він її принижує https://t.co/Tv9LoilhdW - Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 11 листопада 2025 року

Про персону: Тімоті Шаламе Тімоті Шаламе - франко-американський актор. Має дві номінації на "Оскар", чотири - на "Золотий глобус" і чотири - на BAFTA, повідомляє Вікіпедія. Вибрана фільмографія: "Гарний хлопчик" (2018), "Король" (2019), "Маленькі жінки" (2019), "Французький вісник" (2021), "Дюна" (2021, 2024) та ін.

