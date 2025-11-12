"Він не може вирватися": Kazka Заріцька вперше розповіла про службу батька в ЗСУ

Солістка Kazka поділилася планами на зустріч із близькою людиною.

Олександра Заріцька зараз - співачка розповіла про батька / колаж: Главред, фото: instagram.com/kazka.band

Олександра Заріцька зізналася, що рідко бачиться з батьком

Він зараз служить у ЗСУ

Українська співачка і фронтвумен гурту Kazka Олександра Заріцька високо цінує час, проведений із сім'єю. Важливі моменти та щасливі події артистка звикла проживати разом із рідними.

На жаль, війна внесла в ідеальну картинку Заріцької свої корективи: на проєкті День з зіркою виконавиця вперше розповіла, що її батько служить у ЗСУ, через що вона не може бачитися з ним так часто, як хотілося б.

"Із татом стараюся раз на місяць бачитися. Він живе тут, у Київській області, але зараз складно, бо мій тато в ЗСУ. Ми бачимося не так часто, як хотілося. Ми вже три місяці на рибалку з ним плануємо поїхати, але так поки що й не поїхали. Він не може вирватися, я постійно десь їжджу", - поділилася Олександра.

Олександра Заріцька зараз - співачка розповіла про батька / Скриншот YouTube

Про персону: Олександра Заріцька Олександра Заріцька - українська співачка, солістка гурту "KAZKA" (з 2017 року). Учасниця шоу "Голос країни" (4 сезон - як учасниця, 12 сезон - тренерка команди "Другого шансу"), "Х-фактор" (8 сезон - посіла 7 місце у складі гурту "KAZKA") і "Танці з зірками-8".

