"Він не може вирватися": Kazka Заріцька вперше розповіла про службу батька в ЗСУ

Стисло:
- Олександра Заріцька зізналася, що рідко бачиться з батьком
- Він зараз служить у ЗСУ
Українська співачка і фронтвумен гурту Kazka Олександра Заріцька високо цінує час, проведений із сім'єю. Важливі моменти та щасливі події артистка звикла проживати разом із рідними.
На жаль, війна внесла в ідеальну картинку Заріцької свої корективи: на проєкті День з зіркою виконавиця вперше розповіла, що її батько служить у ЗСУ, через що вона не може бачитися з ним так часто, як хотілося б.
"Із татом стараюся раз на місяць бачитися. Він живе тут, у Київській області, але зараз складно, бо мій тато в ЗСУ. Ми бачимося не так часто, як хотілося. Ми вже три місяці на рибалку з ним плануємо поїхати, але так поки що й не поїхали. Він не може вирватися, я постійно десь їжджу", - поділилася Олександра.
Про персону: Олександра Заріцька
Олександра Заріцька - українська співачка, солістка гурту "KAZKA" (з 2017 року). Учасниця шоу "Голос країни" (4 сезон - як учасниця, 12 сезон - тренерка команди "Другого шансу"), "Х-фактор" (8 сезон - посіла 7 місце у складі гурту "KAZKA") і "Танці з зірками-8".
