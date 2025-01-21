На своїй хвилі: сенатор-демократ прийшов на інавгурацію Трампа в худі та шортах

Короткий зміст:
- Сенатор Пенсільванії Джон Феттерман залишився вірним своєму стилю при виборі вбрання на інавгурацію
- Образ політика спровокував суперечки в соціальних мережах
Вбрання першої леді США Меланії Трамп на інавгурації її чоловіка, 47-го президента Дональда Трампа, спричинило шквал обговорень у Мережі: комусь воно здалося похмурим і траурним, комусь - бездоганно підібраним. Через велику увагу до Меланії мало хто звернув увагу, в якому вигляді на церемонію прибув Джон Феттерман - сенатор штату Пенсільванія і демократ.
На тлі офіційних костюмів і стриманого вбрання політик дуже виділявся - він був єдиним гостем, який прийшов на інавгурацію в спортивному одязі.
Феттерман одягнув чорне худі з білими написами на рукавах, сірі шорти до коліна та кросівки. На ньому не було верхнього одягу, незважаючи на мороз, через який всю церемонію довелося перенести з вулиці до приміщення.
"Святкове" вбрання Феттермана зібрало суперечливі відгуки: дехто хвалить його за вірність собі та невимушеність, іншим таке стилістичне рішення здається недоречним. "Приємно бачити, що Феттерман перервав заняття пілатесом, щоб бути присутнім на інавгурації", "Якщо і варто вбиратися на роботу, то тільки сьогодні", "Ось що один з моїх друзів носить у бар кожні вихідні", "Вау. Подорослішай, Феттерман. Будь чоловіком. Будь дорослим", "Раніше Феттерман був для мене скалкою в боці, але тепер він виявився неймовірно зрозумілим", "Він той, хто він є. Справжній. Нічого фальшивого. Він сам по собі. І з кожним разом він подобається мені все більше і більше", "Я прихильник комфорту. Однак мені було б некомфортно повністю виставляти себе напоказ. Є час, коли потрібно трохи більше думати, і Феттерман упустив цей момент", - пишуть користувачі Х.
Сенатор Джон Феттерман з'явився на інавгурацію Трампа в спортивних шортах і світшоті Carhartt.- Collin Rugg (@CollinRugg) 20 січня 2025 року
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Як повідомляє New York Post, подібний стиль одягу є характерною рисою для сенатора Феттермана. Темні худі та шорти (рідше - джинси) він змінює на костюм і краватку вкрай рідко. У своєму звичному вбранні він може з'явитися і в Капітолій, і на звану вечерю, і на інші офіційні заходи. Виняток для нього становлять засідання Сенату, де він головує.
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Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
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