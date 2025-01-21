На своїй хвилі: сенатор-демократ прийшов на інавгурацію Трампа в худі та шортах

Спортивне вбрання Феттермана бурхливо обговорюють у Мережі.

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Джон Феттерман на інавгурації Дональда Трампа був у спортивному одязі / колаж: Главред, фото: Скриншот YouTube, instagram.com/johnfetterman

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Сенатор Пенсільванії Джон Феттерман залишився вірним своєму стилю при виборі вбрання на інавгурацію

Образ політика спровокував суперечки в соціальних мережах

Вбрання першої леді США Меланії Трамп на інавгурації її чоловіка, 47-го президента Дональда Трампа, спричинило шквал обговорень у Мережі: комусь воно здалося похмурим і траурним, комусь - бездоганно підібраним. Через велику увагу до Меланії мало хто звернув увагу, в якому вигляді на церемонію прибув Джон Феттерман - сенатор штату Пенсільванія і демократ.

На тлі офіційних костюмів і стриманого вбрання політик дуже виділявся - він був єдиним гостем, який прийшов на інавгурацію в спортивному одязі.

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Феттерман одягнув чорне худі з білими написами на рукавах, сірі шорти до коліна та кросівки. На ньому не було верхнього одягу, незважаючи на мороз, через який всю церемонію довелося перенести з вулиці до приміщення.

"Святкове" вбрання Феттермана зібрало суперечливі відгуки: дехто хвалить його за вірність собі та невимушеність, іншим таке стилістичне рішення здається недоречним. "Приємно бачити, що Феттерман перервав заняття пілатесом, щоб бути присутнім на інавгурації", "Якщо і варто вбиратися на роботу, то тільки сьогодні", "Ось що один з моїх друзів носить у бар кожні вихідні", "Вау. Подорослішай, Феттерман. Будь чоловіком. Будь дорослим", "Раніше Феттерман був для мене скалкою в боці, але тепер він виявився неймовірно зрозумілим", "Він той, хто він є. Справжній. Нічого фальшивого. Він сам по собі. І з кожним разом він подобається мені все більше і більше", "Я прихильник комфорту. Однак мені було б некомфортно повністю виставляти себе напоказ. Є час, коли потрібно трохи більше думати, і Феттерман упустив цей момент", - пишуть користувачі Х.

Сенатор Джон Феттерман з'явився на інавгурацію Трампа в спортивних шортах і світшоті Carhartt.



Wild.pic.twitter.com/1iwyqhaZfH - Collin Rugg (@CollinRugg) 20 січня 2025 року

Як повідомляє New York Post, подібний стиль одягу є характерною рисою для сенатора Феттермана. Темні худі та шорти (рідше - джинси) він змінює на костюм і краватку вкрай рідко. У своєму звичному вбранні він може з'явитися і в Капітолій, і на звану вечерю, і на інші офіційні заходи. Виняток для нього становлять засідання Сенату, де він головує.

Джон Феттерман із Джо Байденом / instagram.com/johnfetterman

Джон Феттерман з дружиною та Камалою Гарріс - цього разу до традиційного худі додалася яскрава шапочка / instagram.com/johnfetterman

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