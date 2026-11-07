"Забрав маму до себе": Алла Кудлай виїхала з Києва

Ви дізнаєтеся:
- Чому Алла Кудлай вирішила переїхати з Києва
- Як зіркова родина готується до можливих відключень електроенергії
Народна артистка України Алла Кудлай тимчасово покинула свою трикімнатну квартиру з видом на Дніпро в Києві, де прожила понад 30 років. У проєкті "Наодинці з Гламуром" син виконавиці Максим розповів, що забрав знамениту маму до себе.
З початком повномасштабного вторгнення 72-річна зірка естради переїхала за місто, у приватний будинок сина. Запасного плану на випадок різкого погіршення ситуації з відключеннями світла та води у сім’ї немає - вони просто сподіваються на краще.
"Ми живемо за містом. Після початку повномасштабної війни я забрав маму до себе в приватний будинок. Живемо разом. Будемо молитися, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася", - поділився Максим.
Втім, заміський будинок уже повністю пристосували до можливих побутових труднощів. Родина заздалегідь встановила генератор, а також запаслася дровами для каміна, який став їхнім головним порятунком у минулому опалювальному сезоні.
"Зима показала, що треба готувати сани влітку. У нас є генератор, камін. Запаслися дровами. Минулого року камін дуже сильно врятував, бо 12 днів сиділи без тепла, коли зламався котел", - додала зіркова родина.
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Про персону: Алла Кудлай
Алла Кудлай - українська співачка. Народна артистка України. Колишня солістка Національного заслуженого академічного народного хору України імені Веревки (1978-1984). Нагороджена Орденом княгині Ольги III ступеня. Хрещена мати Насті Каменських.
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