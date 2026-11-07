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Куди зникла Сніжана Онопко: повернулася до Канн після важкого розлучення та здивувала своєю зовнішністю

Олена Кюпелі
7 листопада 2026, 08:38
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Українська модель зникла з поля зору ЗМІ, проте поступово повертається до публічного життя.
Куди поділася Сніжана Онопко
Куди зникла Сніжана Онопко / Колаж Главред, фото Instagram/snejanaonopka15

Коротко:

  • Що пережила Сніжана Онопко у шлюбі
  • Чому з'явилися чутки про її здоров'я
  • Як вона виглядає зараз

На початку 2000-х Сніжана Онопко була однією з найпопулярніших українських моделей у світі. Її знімали для Vogue, запрошували на покази Prada, Gucci та Louis Vuitton, а легендарний фотограф Стівен Майзель допоміг їй стати справжньою зіркою високої моди.

Але на піку кар’єри модель практично зникла з індустрії. За цим послідували непростий шлюб, гучний розлучення та багаторічна пауза. Тепер 39-річна Онопко знову з’являється на міжнародних заходах і заявляє про повернення в модельний бізнес.

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Від Сєвєродонецька до обкладинок Vogue: як Сніжана Онопко підкорила світову моду

Сніжана Онопко народилася 15 грудня 1986 року в Сєвєродонецьку Луганської області. Модельну кар’єру вона розпочала ще підлітком, а в 15 років переїхала до Києва, де її помітив іноземний скаут.

Справжній прорив стався в середині 2000-х. Онопко привернула увагу фотографа Стівена Майзеля, який знімав її для рекламних кампаній провідних модних будинків та обкладинок Vogue Italia.

Куди поділася Сніжана Онопко
Куди поділася Сніжана Онопко / Фото Instagram/snejanaonopka15

Незабаром українка стала однією з найвпізнаваніших моделей свого покоління. Вона виходила на подіуми Нью-Йорка, Парижа та Мілана, співпрацювала з Prada, Dolce & Gabbana, Gucci, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Calvin Klein та Versace.

Особливим досягненням стали дві обкладинки італійського Vogue - рідкісне визнання для моделі з України. Крім того, Онопко стала обличчям японського косметичного бренду Shiseido та французького дому Dior.

Куди поділася Сніжана Онопко
Куди поділася Сніжана Онопко / Фото Instagram/snejanaonopka15

На початку кар’єри її називали однією з найперспективніших моделей світу. Здавалося, попереду - десятиліття успішної роботи в індустрії.

Чому Сніжана Онопко зникла з подіумів

Однією з причин тривалої перерви в кар’єрі стало особисте життя моделі. У 2011 році вона вийшла заміж за українського бізнесмена Миколу Щура і поступово стала рідше з’являтися на показах та фотосесіях.

Пізніше Онопко розповіла про важкі обставини сімейного життя. За словами моделі, у шлюбі вона стикалася з домашнім насильством, погрозами та психологічним тиском. Вона також стверджувала, що чоловік застосовував фізичну силу щодо неї та її матері.

Розлучення виявилося тривалим і супроводжувалося судовими розглядами. У 2020 році Сніжана повідомила, що нарешті офіційно розлучилася з чоловіком.

Куди поділася Сніжана Онопко
Куди поділася Сніжана Онопко / Фото Instagram/snejanaonopka15

Після цього модель не відразу повернулася до колишньої роботи. За час її відсутності індустрія суттєво змінилася: з’явилися нові обличчя, змінилися вимоги дизайнерів і рекламних брендів, а колишня популярність уже не гарантувала затребуваності.

Проте Онопко не відмовилася від спроб повернутися до професії.

Другий шлюб і нове життя в Європі

Після важкого розставання модель довго не розповідала про особисте життя. Однак у 2024 році стало відомо, що вона знову вийшла заміж і обвенчалася з новим обранцем у Ризі.

Особистість другого чоловіка Сніжана воліє не розкривати. За інформацією ЗМІ, її новий чоловік пов’язаний із фотографією. Пара живе в Європі, а сама модель періодично ділиться в соціальних мережах фотографіями з подорожей та особистими знімками.

Онопко нечасто розповідає про сімейні обставини й практично не дає інтерв’ю. Тому подробиці її нинішнього життя залишаються за кадром.

Повернення Сніжани Онопко: модель з’явилася на Каннському кінофестивалі

Однією з найпомітніших подій 2026 року стала поява української моделі на Каннському кінофестивалі. У травні Онопко вийшла на червону доріжку й опублікувала нові фотографії в соціальних мережах.

Для одного з виходів вона обрала ефектну червону сукню з незвичайною конструкцією в області талії. Іншого разу з’явилася в чорному вбранні з відкритими плечима, доповнивши образ масивною прикрасою та виразним макіяжем.

Сама Сніжана дала зрозуміти, що повернення в індустрію для неї дуже важливе.

"Так рада повернутися в індустрію і неймовірно вдячна всім фанатам, які чекали на моє повернення", - написала модель.

Ще одним натяком на професійні плани стало її повідомлення про підготовку нових образів до Тижня високої моди в Парижі. Онопко також розповіла, що їй близька естетика total black і вона хоче досліджувати цей напрям далі.

Куди поділася Сніжана Онопко
Куди поділася Сніжана Онопко / Фото Instagram/snejanaonopka15

Втім, повернення виявилося не лише тріумфальним. Фотографії з Каннського фестивалю викликали бурхливе обговорення в соціальних мережах. Деякі користувачі звернули увагу на помітну худорлявість моделі та зміни в зовнішності.

Як зараз виглядає Сніжана Онопко
Як зараз виглядає Сніжана Онопко / Фото Instagram/snejanaonopka15

У окремих публікаціях навіть з’явилися припущення щодо можливих проблем зі здоров’ям. Однак сама Онопко не повідомляла про серйозне захворювання, тому подібні висновки залишаються спекуляціями.

Чому навколо моделі виник мовний скандал

В останні роки увагу до Онопко привертала не тільки її кар’єра, а й публікації в соціальних мережах. Зокрема, у 2024 році модель критикували за використання пісень російських виконавців у публікаціях.

Українська журналістка Аліна Доротюк публічно висловила претензії щодо позиції Онопко, нагадавши, що модель народилася в Сєвєродонецьку - місті, яке після початку повномасштабного російського вторгнення опинилося під окупацією.

Як зараз виглядає Сніжана Онопко
Як зараз виглядає Сніжана Онопко / Фото Instagram/snejanaonopka15

Питання щодо публічної позиції колишньої супермоделі стало предметом обговорення в українському медіапросторі. При цьому сама Онопко не стала детально коментувати всі претензії.

Зараз її публічна активність здебільшого пов’язана з модельними фотографіями, подорожами та рідкісними виступами на міжнародних заходах.

Чим зараз займається Сніжана Онопко

На сьогодні Сніжана не повернулася до колишньої інтенсивності роботи на світових подіумах, проте її поява в Каннах свідчить про те, що вона не збирається остаточно прощатися з модельною індустрією.

Після багаторічної перерви вона знову публікує професійні фотографії, співпрацює зі стилістами та заявляє про нові творчі плани.

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Про особу: Сніжана Онопко

Сніжана Онопко - українська супермодель. Вона стала першою українкою, чиє фото двічі було опубліковано на обкладинці журналу Vogue. У 2007 році Сніжана знялася в образі Анни Вінтур - головної редакторки американського журналу Vogue, а влітку 2009 року вийшов російський випуск журналу Vogue з її знімком на обкладинці. Також Онопко стала обличчям французького будинку моди Dior.

Наразі Сніжана Онопко співпрацює з агентствами Women Model Management (Нью-Йорк, Париж, Мілан), Traffic Models (Іспанія), Modelwerk (Німеччина), AL Models (материнське агентство, США, Україна).

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