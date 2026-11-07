РФ посилюватиме удари та висуватиме Україні нові вимоги щодо миру - експерт

Кремль навряд чи перейде до більш раціональної позиції після провального плану політичного тиску.

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План Путіна залишився незмінним навіть після виборів в США / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Про що сказав Золотарьов:

Росія продовжить війну попри вибори у США

Москва не припинить ударів по інфраструктурі

Кремль висуватиме Україні нові вимоги

Країна-агресор Росія не відмовиться від війни проти України і після проміжних виборів у США. Не здобувши бажаного за столом перемовин, Москва переносить усю вагу на фронт і тиск на український тил.

Про це повідомив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в інтерв'ю Главреду. За його словами, розрахунок Кремля на домовленості з Вашингтоном себе не виправдав. Тому Москва змінює інструменти, але не цілі.

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"Росія, як і раніше, робитиме ставку на продовження війни та дотискання України. У Путіна така позиція: якщо не вдалося отримати бажане політичним шляхом - через Трампа та "дух Анкоріджа", отже, добиватися цього він буде військовою силою", - переконаний Золотарьов.

Що чекає на Україну найближчим часом

Серед першочергових кроків Москви політолог виділяє тиск на тил і дипломатичну жорсткість.

"Насамперед продовжаться удари по інфраструктурі України. Кремль посилюватиме умови та висуватиме нові вимоги", - попереджає Золотарьов.

Чи варто чекати поступок від Кремля

Сигналів того, що Москва готова до компромісу, експерт поки не бачить.

"Тому оптимізму щодо того, що щось зміниться на краще для нас чи Кремль перейде до більш раціональної позиції, я не маю. Поки що для України все складається не найкращим чином", - наголошує політолог.

​Обіцянки Кремля та реальність ​ / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна та Росія, на думку президента США Дональда Трампа, вперше справді хочуть завершити війну. Він анонсував нові зустрічі на початку наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що Путін, анонсуючи тристоронню зустріч, подякував Об'єднаним Арабським Еміратам за її організацію. За його словами, Емірати послідовно сприяють пошуку рішення щодо війни в Україні, а також допомагають із гуманітарними питаннями та обмінами.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Росія перед тристоронніми переговорами завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши 172 дрони та 36 балістичних ракет.

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Про персону: Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьов (народився 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), пише Вікіпедія.

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