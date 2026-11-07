Учасниця шоу "Холостяк" заявила, що її побив учасник шоу "Холостячка"

Учасниця шоу "Холостяк" Шанюк розповіла про напад з боку чоловіка.

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Оксана Шанюк заявила про напад / Колаж Главред, фото Instagram/oksana_shaniuk

Коротко:

Що сталося з учасницею шоу

Які травми вона отримала

Українська учасниця реаліті-шоу"Холостяк-14" Оксана Шанюк опинилася в центрі гучного скандалу. Косметологиня заявила, що стала жертвою фізичного насильства з боку двох братів - Павла та Євгена Ковтуненка. Останній раніше брав участь у проєкті "Холостячка" з актрисою Ксенією Мішиною.

Про те, що сталося, Шанюк розповіла в Instagram. Дівчина опублікувала фотографії з численними синцями та пошкодженнями на обличчі, руках і ногах. За її словами, внаслідок конфлікту у неї також зламався мізинець.

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Учасниця "Холостяка" заявила про напад / Фото Instagram/oksana_shaniuk

В одній із публікацій Оксана позначила акаунти чоловіків і попередила підписників, щоб ті були обережними. Причини сварки та подробиці того, що відбувалося між учасниками конфлікту, вона поки що повністю не розкрила.

Що відомо про конфлікт Оксани Шанюк із братами Ковтуненко

За інформацією українських ЗМІ, Оксана перебувала у стосунках із 38-річним бізнесменом Павлом Ковтуненком. Його рідний брат Євген відомий глядачам завдяки участі в першому сезоні шоу "Холостячка", де він намагався завоювати прихильність Ксенії Мішиної.

У своїх публікаціях Шанюк стверджує, що до насильства причетні обидва брати. При цьому основну відповідальність за те, що сталося, вона покладає на Євгена. Дівчина також заявила, що отримувала погрози й побоюється подальшого тиску.

Учасниця "Холостяка" заявила про напад / Фото Instagram/oksana_shaniuk

У Instagram Stories Оксана опублікувала відеозапис з емоційним висловлюванням, яке, за її словами, пов’язане з конфліктом. На записі лунає фраза про те, що чоловік не очікував від себе такої реакції і може дозволити собі зриватися поруч із жінкою, яку вважає "своєю".

Весь конфлікт стався у Славському.

Після того, що сталося, Шанюк повідомила, що перебуває в безпеці. За її словами, їй організували трансфер, вона переїхала в інший готель і збиралася повернутися додому. Також дівчина попередила, що в разі подальшого тиску готова опублікувати додаткові матеріали.

Як відреагували чоловіки, яких звинуватила учасниця "Холостяка"

Павло Ковтуненко повідомив, що перебуває в дорозі й має намір пізніше прокоментувати ситуацію. Євген Ковтуненко на момент появи публікацій публічно не висловився щодо звинувачень.

За даними українських ЗМІ, Євген обмежив можливість спілкування з Оксаною в соціальних мережах.

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