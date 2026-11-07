Магнітна буря 5-бального рівня накрила Землю: скільки триватиме шторм

Ви дізнаєтеся:
- Скільки днів триватиме магнітна буря
- Що стало причиною збурення магнітного поля Землі
7 листопада Земля зіткнулася з потоком сонячного вітру, що виходить із корональної діри на Сонці. Через це магнітне поле збурилося до рівня G1 і почався геомагнітний шторм.
За даними meteoagent, сьогодні К-індекс 5 на червоному рівні. При цьому сонячний спалах С5 відповідає жовтому рівню, а резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на зеленому рівні.
Попередньо, магнітна буря буде затяжною. Щонайменше, у найближчі два дні показник геомагнітної активності не знизиться. 8 та 9 листопада К-індекс очікується на рівні 5.
Про джерело: Meteoagent
Meteoagent - це спеціалізований сервіс та мобільний додаток для метеозалежних людей, який прогнозує різкі зміни погоди, сонячні спалахи, магнітні бурі та резонанс Шумана.
Як магнітні бурі можуть впливати на людей
У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:
- головний біль
- запаморочення
- нудота
- біль в області серця
- слабкість
- сонливість
- біль у спині та суглобах
- підвищений тиск
- загострення хронічних захворювань
Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі
Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:
- Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
- Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
- Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;
- Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;
- Регулярно провітрювати кімнати.
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Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
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