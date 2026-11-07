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Магнітна буря 5-бального рівня накрила Землю: скільки триватиме шторм

Анна Косик
7 листопада 2026, 09:01
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У найближчі дні ситуація не стабілізується. Стало відомо чому.
Магнітна буря 5-бального рівня накрила Землю: скільки триватиме шторм
Прогноз магнітних бур 7-9 листопада / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки днів триватиме магнітна буря
  • Що стало причиною збурення магнітного поля Землі

7 листопада Земля зіткнулася з потоком сонячного вітру, що виходить із корональної діри на Сонці. Через це магнітне поле збурилося до рівня G1 і почався геомагнітний шторм.

За даними meteoagent, сьогодні К-індекс 5 на червоному рівні. При цьому сонячний спалах С5 відповідає жовтому рівню, а резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на зеленому рівні.

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Попередньо, магнітна буря буде затяжною. Щонайменше, у найближчі два дні показник геомагнітної активності не знизиться. 8 та 9 листопада К-індекс очікується на рівні 5.

Магнітна буря 5-бального рівня накрила Землю: скільки триватиме шторм
Геомагнітна активність 7-9 листопада / фото: скріншот

Про джерело: Meteoagent

Meteoagent - це спеціалізований сервіс та мобільний додаток для метеозалежних людей, який прогнозує різкі зміни погоди, сонячні спалахи, магнітні бурі та резонанс Шумана.

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:

  • головний біль
  • запаморочення
  • нудота
  • біль в області серця
  • слабкість
  • сонливість
  • біль у спині та суглобах
  • підвищений тиск
  • загострення хронічних захворювань
Магнітна буря 5-бального рівня накрила Землю: скільки триватиме шторм
Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

  • Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
  • Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
  • Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;
  • Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;
  • Регулярно провітрювати кімнати.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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