Магнітна буря 5-бального рівня накрила Землю: скільки триватиме шторм

У найближчі дні ситуація не стабілізується. Стало відомо чому.

https://glavred.net/synoptic/magnitnaya-burya-5-balnogo-urovnya-nakryla-zemlyu-skolko-prodlitsya-shtorm-10810100.html Посилання скопійоване

Прогноз магнітних бур 7-9 листопада / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Скільки днів триватиме магнітна буря

Що стало причиною збурення магнітного поля Землі

7 листопада Земля зіткнулася з потоком сонячного вітру, що виходить із корональної діри на Сонці. Через це магнітне поле збурилося до рівня G1 і почався геомагнітний шторм.

За даними meteoagent, сьогодні К-індекс 5 на червоному рівні. При цьому сонячний спалах С5 відповідає жовтому рівню, а резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на зеленому рівні.

відео дня

Попередньо, магнітна буря буде затяжною. Щонайменше, у найближчі два дні показник геомагнітної активності не знизиться. 8 та 9 листопада К-індекс очікується на рівні 5.

Геомагнітна активність 7-9 листопада / фото: скріншот

Про джерело: Meteoagent Meteoagent - це спеціалізований сервіс та мобільний додаток для метеозалежних людей, який прогнозує різкі зміни погоди, сонячні спалахи, магнітні бурі та резонанс Шумана.

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:

головний біль

запаморочення

нудота

біль в області серця

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;

Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;

Регулярно провітрювати кімнати.

Більше новин:

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред