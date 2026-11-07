'Закінчити цю війну': Зеленський назвав пріоритети України перед переговорами

Серед тем, які будуть активно обговорювати сторони - гарантії безпеки та інфраструктура безпеки.

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Перед мирними переговорами в ОАЕ Україна запропонувала свою послідовність / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Що сказав Зеленський:

Україна запропонувала почати переговори з того, як завершити війну

Перш за все гарантії безпеки має отримати Київ

Інфраструктура безпеки між РФ і ЄС має будуватися на основі українських гарантій

Американські чиновники під час розмови про підготовку до тристоронніх переговорів в Абу-Дабі 10-11 листопада порушили питання нового устрою безпеки між Європою та країною-агресором Росією.

Однак, як повідомив президент Володимир Зеленський в етері CNN, він запропонував іншу послідовність Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру.

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"Я вважаю, що перш за все ми маємо обговорити, як закінчити цю війну Росії проти України. Друге - це які гарантії безпеки будуть для України", - наголосив Зеленський.

І вже після цього, в залежності від результатів домовленостей щодо України, сторони можуть обговорювати інфраструктуру безпеки між Європою та Росією, чи Євросоюзом та РФ.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

На яких умовах РФ може погодитися на перемир'я з Україною

Главред писав, що за даними Сергія Павлюченка, в ході переговорів з американською стороною посланець Кремля Кирило Дмитрієв заявив, що у випадку опрацювання та узгодження всіх домовленостей, які будуть передувати оголошенню "енергетичного перемир'я" його можна буде оголосити до Нового Року.

На такі умови нібито згоден кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін. Це може статися у випадку, якщо Україна припинить атаки будь яких об'єктів цивільної інфраструктури, насамперед нафтогазової.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ідея президента США Дональда Трамп почати з нової архітектури безпеки в Європі, поки Росія не хоче говорити про завершення війни, є небезпечною.

Раніше повідомлялося, що анонсована президентом США Дональдом Трампом угода масштабу всієї Європи може не наблизити мир, а навпаки - спокусити очільника РФ Володимира Путіна посилити війну проти України.

Напередодні стало відомо, що Путін вимагає, щоб Україна віддала Росії решту Донбасу, і ставить це передумовою для припинення вогню. Крім того, Кремль розраховує, що в обмін на будь-які гарантії безпеки від країн НАТО Київ піде на подальші територіальні поступки.

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Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) - одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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