Напередодні російська актриса потрапила до лікарні у важкому стані.

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Померла Лідія Федосєєва-Шукшина / Колаж "Главред", фото 24СМІ,

Коротко:

Від чого померла прихильниця Путіна Шукшина

Що відомо про її смерть

Мати путіністки Марії Шукшиної Лідія Федосєєва-Шукшина померла в терористичній Росії.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

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За попередніми даними, причиною смерті стала гостра серцева недостатність. Близькі актриси поки що не коментували те, що сталося.

Померла Лідія Федосєєва-Шукшина / Telegram-канал 112

Раніше стало відомо, що путіністку госпіталізували до лікарні у важкому стані.

Також уже довгі роки ЗМІ писали про те, що поруч з актрисою перебувала лише молодша дочка Ольга Василівна, яка доглядає за матір’ю. Водночас старша дочка - Марія Шукшина, відома своїми пропагандистськими висловлюваннями та підтримкою війни проти України, не брала участі в догляді за хворою матір’ю.

Крім того, між ними вже кілька років триває публічний конфлікт через спадщину та московську нерухомість, через що стосунки практично розірвані. Тому Лідія Федосєєва-Шукшина вирішила заздалегідь підготуватися до смерті й напередодні передала дочці Ользі майже мільйон рублів.

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Про особу: Лідія Федосєєва-Шукшина Лідія Федосєєва-Шукшина - радянська та російська кіноактриса; народна артистка РСФСР (1984). У фільмах вона грала народних героїнь - простих російських жінок, таких як Нюра у стрічці "Печки-лавочки" (1972) та Люба Байкалова у драмі "Калина червона" (1973). Після смерті Шукшина в 1974 році Лідія Федосєєва взяла подвійне прізвище Федосєєва-Шукшина.

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