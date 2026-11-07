Померла мати прихильниці Путіна Марії Шукшиної — Лідія Федосєєва-Шукшина

Коротко:
- Від чого померла прихильниця Путіна Шукшина
- Що відомо про її смерть
Мати путіністки Марії Шукшиної Лідія Федосєєва-Шукшина померла в терористичній Росії.
Про це повідомляють російські пропагандисти.
За попередніми даними, причиною смерті стала гостра серцева недостатність. Близькі актриси поки що не коментували те, що сталося.
Раніше стало відомо, що путіністку госпіталізували до лікарні у важкому стані.
Також уже довгі роки ЗМІ писали про те, що поруч з актрисою перебувала лише молодша дочка Ольга Василівна, яка доглядає за матір’ю. Водночас старша дочка - Марія Шукшина, відома своїми пропагандистськими висловлюваннями та підтримкою війни проти України, не брала участі в догляді за хворою матір’ю.
Крім того, між ними вже кілька років триває публічний конфлікт через спадщину та московську нерухомість, через що стосунки практично розірвані. Тому Лідія Федосєєва-Шукшина вирішила заздалегідь підготуватися до смерті й напередодні передала дочці Ользі майже мільйон рублів.
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Про особу: Лідія Федосєєва-Шукшина
Лідія Федосєєва-Шукшина - радянська та російська кіноактриса; народна артистка РСФСР (1984). У фільмах вона грала народних героїнь - простих російських жінок, таких як Нюра у стрічці "Печки-лавочки" (1972) та Люба Байкалова у драмі "Калина червона" (1973). Після смерті Шукшина в 1974 році Лідія Федосєєва взяла подвійне прізвище Федосєєва-Шукшина.
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