"Була розлючена і хвора": дочка Джолі потрапила до лікарні через психічний розлад

Вів'єн Джолі вперше розповіла про госпіталізацію та боротьбу з важким захворюванням.

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Дочка Анджеліни Джолі розкрила діагноз / колаж: Главред, скріншот із відео

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Який діагноз поставили дочці Джолі та Пітта

Як Вів'єн впоралася з хворобою

Дочка знаменитих голлівудських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, 18-річна Вів'єн, зробила несподіване зізнання. Дівчина вперше відверто розповіла про те, що на початку цього року її госпіталізували через серйозне психічне захворювання - розлад харчової поведінки (РХП), повідомляє Entertainment Tonight.

Про непростий діагноз і лікування Вів’єн розповіла під час своєї дебютної художньої виставки під назвою "Поле тюльпанів" (The Tulip Field) у Лос-Анджелесі. Полегшити перебування в лікарні їй допомогла творчість.

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Як виглядає Вів’єн Джолі / скріншот із відео

"Я боролася з розладом харчової поведінки. На початку цього року мене госпіталізували через цей розлад. Я була розлючена, хвора і почувалася дуже самотньою", - написала Вів’єн у записці до виставки, яку опублікували в X.

Перебування в медичному закладі допомогло дівчині впоратися з труднощами. Вона розповіла, що підтримка персоналу та інших юних пацієнтів відіграла важливу роль у її одужанні.

Записка Вів’єн Джолі / фото: x.com, angeltresjolie_

"Я ніколи так сильно не сміялася і не плакала, ніколи не була такою чесною і такою справжньою. Інші діти там навчили мене, як бути сильною, коли ти найслабша. Це був найгірший і найкращий час у моєму житті, і завдяки йому я стала кращою", - написала вона.

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Про персону: Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, актриса є лауреаткою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала цю нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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