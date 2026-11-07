Українські "Нептуни" вдарили по заводу, що постачає компоненти для "Іскандерів"

Коротко:
- Орловська область зазнала ракетного удару
- В Орлі загорівся завод "Протон-Електротекс"
- "Протон" випускає компоненти для "Іскандер-М" та "Панцир-С1"
У ніч на 7 листопада в російському Орелі спалахнула масштабна пожежа на заводі "Протон-Електротекс", який випускає компоненти для "Іскандерів".
Перед атакою в Орловській області оголосили ракетну небезпеку. Пізніше губернатор Андрій Кличков визнав, що під час відбиття атаки були частково пошкоджені виробничі приміщення підприємства в Радянському районі Орла, пише Astra.
Назву об’єкта та дані про постраждалих чиновник не навів. При цьому "Протон-Електротекс" розташований саме в цьому районі міста. На місці працюють рятувальники.
АТ "Протон-Електротекс" спеціалізується на напівпровідникових приладах, світлодіодах та електронних компонентах для промисловості та спецтехніки. Його продукція використовується в російському озброєнні, зокрема в ракетах "Іскандер-М" та зенітних ракетно-гарматних комплексах "Панцир-С1".
Підприємство горить не вперше. Після удару 23 жовтня там вирувала масштабна пожежа.
Генеральний штаб підтвердив удар по "Протону"
У ніч на 7 листопада ракетні війська, задіявши берегові ракетні комплекси "Нептун" ВМС ЗСУ, завдали удару по підприємству російського ВПК АТ "Протон-Електротекс" в Орлі Орловської області РФ.
"Зафіксовано влучання в ціль, на території об’єкта виникла пожежа, лунали вибухи. Масштаби завданих збитків уточнюються", - повідомили в Генштабі.
АТ "Протон-Електротекс" - провідний російський виробник оптоелектронного обладнання та приладів повного виробничого циклу. Серед продукції підприємства – модулі для крилатих авіаційних ракет "Ковер" та перемикачі-інвертори для балістичних ракет 9М723 ОТРК "Іскандер-М" тощо.
"Знищення підприємства ускладнює виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими російська армія завдає ударів по українських містах", - додали в Генштабі.
"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив військово-економічного потенціалу російського агресора та примушення Росії до припинення збройної агресії проти України", - йдеться в повідомленні.
Удари вглиб Росії - новини
Як писав Главред, у ніч на 7 листопада в країні-агресорі РФ під удар дронів потрапив стратегічний об’єкт - у Саратові спалахнув нафтопереробний завод "Роснафти". Над містом видно стовпи чорного диму.
У ніч на 6 листопада безпілотники атакували Краснодарський край країни-агресора Росії. В результаті атаки в промисловій зоні Афіпського нафтопереробного заводу виникла пожежа.
У ніч на 5 листопада Рязань атакували дрони-камікадзе. У місті пролунала велика кількість вибухів. Спалахнули пожежі на нафтопереробному заводі "Роснафти" та, ймовірно, у великому логістичному центрі Wildberries.
Зеленський анонсував нові атаки на РФ
Україна продовжує завдавати ударів на великі відстані по нафтопереробній галузі країни-агресора Росії у відповідь на атаки по українській енергетиці. Наступні кроки Києва вже визначені. Про це 6 листопада повідомив президент України Володимир Зеленський.
Глава держави наголосив, що російські удари по українській інфраструктурі не припиняються, а Москва відкинула деескалацію. Водночас Зеленський нагадав, що війна може закінчитися, якщо таке рішення ухвалить Путін.
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Про джерело: Astra
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