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Українські "Нептуни" вдарили по заводу, що постачає компоненти для "Іскандерів"

Анна Ярославська
7 листопада 2026, 09:53
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Це підприємство ВПК РФ потрапляє під удар не вперше. Знищення підприємства підриває здатність РФ випускати ракети для ударів по українських містах.
Наслідки нападу РФ на місто Орел
Наслідки атаки на місто Орел / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Коротко:

  • Орловська область зазнала ракетного удару
  • В Орлі загорівся завод "Протон-Електротекс"
  • "Протон" випускає компоненти для "Іскандер-М" та "Панцир-С1"

У ніч на 7 листопада в російському Орелі спалахнула масштабна пожежа на заводі "Протон-Електротекс", який випускає компоненти для "Іскандерів".

Перед атакою в Орловській області оголосили ракетну небезпеку. Пізніше губернатор Андрій Кличков визнав, що під час відбиття атаки були частково пошкоджені виробничі приміщення підприємства в Радянському районі Орла, пише Astra.

відео дня

Назву об’єкта та дані про постраждалих чиновник не навів. При цьому "Протон-Електротекс" розташований саме в цьому районі міста. На місці працюють рятувальники.

Удар по
Удар по "Протону" в Орлі / Фото: t.me/astrapress

АТ "Протон-Електротекс" спеціалізується на напівпровідникових приладах, світлодіодах та електронних компонентах для промисловості та спецтехніки. Його продукція використовується в російському озброєнні, зокрема в ракетах "Іскандер-М" та зенітних ракетно-гарматних комплексах "Панцир-С1".

Українські
"Іскандер" / Інфографіка: Главред ​

Підприємство горить не вперше. Після удару 23 жовтня там вирувала масштабна пожежа.

Генеральний штаб підтвердив удар по "Протону"

У ніч на 7 листопада ракетні війська, задіявши берегові ракетні комплекси "Нептун" ВМС ЗСУ, завдали удару по підприємству російського ВПК АТ "Протон-Електротекс" в Орлі Орловської області РФ.

"Зафіксовано влучання в ціль, на території об’єкта виникла пожежа, лунали вибухи. Масштаби завданих збитків уточнюються", - повідомили в Генштабі.

В Орлі постраждав завод
В Орлі уражено завод "Протон-Електротекс" / Фото: t.me/GeneralStaffZSU

АТ "Протон-Електротекс" - провідний російський виробник оптоелектронного обладнання та приладів повного виробничого циклу. Серед продукції підприємства – модулі для крилатих авіаційних ракет "Ковер" та перемикачі-інвертори для балістичних ракет 9М723 ОТРК "Іскандер-М" тощо.

"Знищення підприємства ускладнює виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими російська армія завдає ударів по українських містах", - додали в Генштабі.

Українські
​Ракета "Нептун" / Інфографіка: Главред ​

"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив військово-економічного потенціалу російського агресора та примушення Росії до припинення збройної агресії проти України", - йдеться в повідомленні.

Удари вглиб Росії - новини

Як писав Главред, у ніч на 7 листопада в країні-агресорі РФ під удар дронів потрапив стратегічний об’єкт - у Саратові спалахнув нафтопереробний завод "Роснафти". Над містом видно стовпи чорного диму.

У ніч на 6 листопада безпілотники атакували Краснодарський край країни-агресора Росії. В результаті атаки в промисловій зоні Афіпського нафтопереробного заводу виникла пожежа.

У ніч на 5 листопада Рязань атакували дрони-камікадзе. У місті пролунала велика кількість вибухів. Спалахнули пожежі на нафтопереробному заводі "Роснафти" та, ймовірно, у великому логістичному центрі Wildberries.

Зеленський анонсував нові атаки на РФ

Україна продовжує завдавати ударів на великі відстані по нафтопереробній галузі країни-агресора Росії у відповідь на атаки по українській енергетиці. Наступні кроки Києва вже визначені. Про це 6 листопада повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що російські удари по українській інфраструктурі не припиняються, а Москва відкинула деескалацію. Водночас Зеленський нагадав, що війна може закінчитися, якщо таке рішення ухвалить Путін.

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Про джерело: Astra

Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

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