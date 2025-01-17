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Брюс Вілліс уперше вийшов у світ: момент потрапив на відео

Олена Кюпелі
17 січня 2025, 18:45оновлено 17 січня, 19:20
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Легендарний актор вийшов у світ, щоб потиснути руку пожежникам, які працюють не покладаючи рук у США.
Брюс Вілліс, Емма Гемінг
Брюс Вілліс та Емма Гемінг борються з хворобою / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Як зараз виглядає Брюс Вілліс
  • З якого приводу він з'явився на публіці

Голлівудський актор Брюс Вілліс здійснив рідкісний і особливий вихід на публіку.

Як пише EOnline, дружина зірки "Міцного горішка" Емма Гемінг поділилася відео, на якому 69-річний чоловік вітає пожежників серед лісових пожеж у Лос-Анджелесі, що стало його першою появою на публіці після того, як 2022 року йому поставили діагноз лобно-скроневої деменції.

відео дня

У кліпі Брюс потискає руки рятувальникам, одночасно розмовляючи з ними. Зірка "Кримінального чтива" навіть позує для світлини з пожежниками, які працюють над гасінням пожеж у Південній Каліфорнії, через які тисячі мешканців залишилися без даху над головою від моменту їхнього початку 7 січня.

"Помітивши рятувальника, Брюс не проґавив нагоди висловити свою вдячність сердечним рукостисканням і "спасибі за вашу службу", - написала Емма в пості в Instagram від 16 січня. "Вчорашній день не став винятком", - додала вона.

Сім'я Брюса, включно з Еммою, його колишньою дружиною Демі Мур і їхніми трьома дорослими доньками Румер (36 років), Скаут (33 роки) і Таллулою (30 років), оголосила, що 2022 року в актора діагностували лобно-скроневу деменцію. За даними клініки Майо, ЛВД - це "загальний термін для групи захворювань мозку, які здебільшого вражають лобові та скроневі частки мозку. Ці ділянки мозку пов'язані з особистістю, поведінкою і мовою".

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що дружина артиста розповіла, якими були перші симптоми деменції у Вілліса, і зазначила, що підступність хвороби полягає в тому, що вона діє нишком. "Скажу так: хвороба шепоче, не кричить. Мені складно сказати: "Ось тут закінчився Брюс, а тут хвороба почала брати гору". Діагноз йому поставили два роки тому, але за рік до того ми отримали розпливчастий діагноз, афазію, яка є симптомом захворювання, але не захворюванням", - каже Емма Гемінг.

Також інсайдер із близького оточення сім'ї повідомив, що невиліковно хворий Брюс Вілліс перестав упізнавати Демі Мур. Спілкування дається йому все складніше, іноді актор стає агресивним.

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Хто такий Брюс Вілліс?

Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найвідоміший ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте почуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".

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