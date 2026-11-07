Путін прокоментував майбутні переговори з Україною: кого РФ відправить в ОАЕ

Диктатор сказав, хто сприяє пошуку рішень для закінчення війни.

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Путін зробив заяву про тристоронні переговори / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube

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Делегацію РФ очолить Мединський

До групи увійшли дипломати МЗС і військові Генштабу

Зустріч в Абу-Дабі заплановано на 10-11 листопада

Країна-агресорка Росія відправить на тристоронні переговори в Абу-Дабі делегацію з п'яти осіб на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським. До неї також увійшли заступники голови МЗС РФ Сергій Рябков і Михайло Галузін, начальник ГРУ Генштабу РФ Ігор Костюков та представник Генштабу Юрій Жигарловський.

Склад делегації підтвердив речник Кремля Дмитро Пєсков. Про це повідомляє Reuters.

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"У п’ятницю всі члени делегації зустрілися з президентом Росії Володимиром Путіним на засіданні Ради безпеки РФ, яке частково було присвячене майбутнім переговорам", - йдеться у статті.

За словами Пєскова, помічник Путіна Юрій Ушаков безпосередньо в зустрічі участі не братиме, проте курує переговори з міжнародних питань.

Сам кремлівський диктатор Путін, анонсуючи зустріч, подякував Об'єднаним Арабським Еміратам за її організацію. За його словами, Емірати послідовно сприяють пошуку рішення щодо війни в Україні, а також допомагають із гуманітарними питаннями та обмінами.

​Обіцянки Кремля та реальність ​ / Інфографіка: Главред

Що відомо про переговори в Абу-Дабі

Тристоронні переговори України, США та Росії мають відбутися в Абу-Дабі 10-11 листопада. Українську делегацію очолить голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, до її складу також увійде керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Чи можливий прорив на переговорах з Росією

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в інтерв'ю Главреду зазначив, що Білий дім намагатиметься до кінця року досягти хоч якогось результату, однак перешкод для угоди забагато.

"Найімовірніше, протягом найближчого місяця Білий дім докладатиме максимум зусиль, щоб бодай до кінця року досягти певного результату в переговорному процесі. Трамп, імовірно, мріяв зібрати „раду миру" на полях для гольфу в Маямі, де сторони підпишуть угоду. Але це фантазії, що не мають нічого спільного з реальністю: занадто багато перешкод - і в позиції Кремля, і в позиції України, і в позиції Європи. Тому якщо щось і зміниться, то в кращому разі ближче до весни, не раніше", - вважає експерт.

Водночас, оцінюючи позицію Москви, Золотарьов наголосив, що Кремль не відмовився від ставки на силовий тиск.

"Росія, як і раніше, робитиме ставку на продовження війни та тиск на Україну. У Путіна така позиція: раз не вдалося досягти бажаного політичним шляхом - через Трампа та "дух Анкоріджа", значить, він домагатиметься цього військовою силою. Насамперед триватимуть удари по інфраструктурі України. Кремль посилюватиме умови та висуватиме нові вимоги", - пояснив політолог.

Переговори в Абу-Дабі - останні новини

Як повідомляв Главред, керівник Офісу президента Кирило Буданов не очікує суттєвого прориву від зустрічі в Абу-Дабі. За його словами, ці переговори не будуть останніми, а сторони мають обговорити готовність завершити війну. Прогресом Буданов вважає сам факт того, що делегації України та Росії погодилися зустрітися особисто.

Позицію Києва перед зустріччю окреслили в Офісі президента. Радник ОП Сергій Лещенко заявив, що Україна пропонуватиме зупинити війну по нинішній лінії фронту без територіальних поступок. Серед інших тем - секторальне перемир'я в енергетиці та Чорному морі, а також підготовка зустрічі лідерів України, США та Росії.

Наприкінці жовтня риторика Москви щодо зустрічі була обережнішою. Тоді в Кремлі відмовилися підтвердити переговори в Абу-Дабі. Водночас у Москві заявляли про тісні контакти з командою Дональда Трампа і розраховували на врегулювання з урахуванням так званих причин конфлікту.

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