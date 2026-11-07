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РФ завдала удару по Північному мосту в Києві та об’єктах енергетики: є постраждалі

Анна Ярославська
7 листопада 2026, 07:46оновлено 7 листопада, 08:56
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Під ворожий удар потрапили й житлові будинки. Серед постраждалих - дитина.
Наслідки нападу на Київ
Наслідки атаки на Київ 7 листопада 2026 року / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

  • Нічна атака на Київ призвела до 5 поранених, серед них - дитина
  • Перекрито Північний міст
  • У місті виникли перебої зі світлом, водою та опаленням

У ніч на 7 листопада в Києві лунали вибухи на тлі російської атаки. Внаслілок ворожого удару є постраждалі, зокрема дитина. Під удар потрапив Північний міст - рух по ньому перекрито. У столиці складна ситуація з енергозабезпеченням, а також із роботою систем тепло- та водопостачання.

Про вибухи мер Києва Віталій Кличко повідомив близько першої години ночі.

відео дня

"Ворог завдає балістичних ударів по об’єктах інфраструктури", - написав він.

За його словами, у Солом’янському районі зафіксовано влучання уламків у п’ятиповерховий житловий будинок. Також за іншою адресою пошкоджено скління вікон у п’ятиповерховому житловому будинку.

Як повідомили в ДСНС, у Соломенському районі спалахнули пожежі. Зафіксовано руйнування та пошкодження житлових будинків, дитячого садка та нежитлової будівлі.

За однією з адрес частково зруйновано фасад першого поверху п’ятиповерхового житлового будинку. Загоряння не було, загиблих і постраждалих немає.

Ще за трьома адресами вибухова хвиля вибила вікна у п’ятиповерхових будинках. Одна людина отримала травми. Також зафіксовано руйнування двоповерхової споруди на території дитячого садка.

На другій локації горіли припаркована вантажівка та нежитлова будівля. Пожежу було ліквідовано.

Ще за двома адресами постраждали дві людини, зокрема дитина. Загалом внаслідок атаки травмовано трьох осіб.

О 07:09 Кличко повідомив, що кількість постраждалих зросла.

"П’ятеро постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. У тому числі 14-річна дитина. Двох поранених медики госпіталізували", - зазначив він.

  • Наслідки атаки на Київ у ніч проти 7 листопада 2026
    Наслідки атаки на Київ у ніч проти 7 листопада 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ у ніч проти 7 листопада 2026
    Наслідки атаки на Київ у ніч проти 7 листопада 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ у ніч проти 7 листопада 2026
    Наслідки атаки на Київ у ніч проти 7 листопада 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ у ніч проти 7 листопада 2026
    Наслідки атаки на Київ у ніч проти 7 листопада 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ у ніч проти 7 листопада 2026
    Наслідки атаки на Київ у ніч проти 7 листопада 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ у ніч проти 7 листопада 2026
    Наслідки атаки на Київ у ніч проти 7 листопада 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ у ніч проти 7 листопада 2026
    Наслідки атаки на Київ у ніч проти 7 листопада 2026 Фото: ДСНС

У Києві проблеми зі світлом, водою та опаленням

В результаті нічної атаки ворога пошкоджено енергооб’єкти на Київщині та Житомирщині.

"Надзвичайно складна ситуація з енергозабезпеченням столиці. Відповідно, у роботі систем тепло- та водопостачання в місті. Енергетики та комунальники працюють, щоб відновити послуги для мешканців міста", - повідомив Кличко.

О 07:05 у Києві ввели екстрені відключення світла, повідомили в додатку YASNO. Графіки не діють.

Під удар потрапив Північний міст

В результаті атаки ворога пошкоджено Північний міст. Рух мостом закрито в обох напрямках.

Фахівці вивчають ступінь пошкоджень.

Українців попереджали про масований удар РФ

Як писав Главред, 6 листопада президент Зеленський заявив, що російська окупаційна армія готує новий удар по Україні. Під прицілом - енергетика, мости через Дніпро та цивільна інфраструктура.

За його словами, Повітряні сили та Збройні сили України вже готуються до відбиття атаки.

"У нас зараз є інформація від розвідки, що готується новий удар - по енергетиці, по наших мостах через Дніпро, по цивільній інфраструктурі. Повітряні сили та Збройні сили України загалом готуються до оборони. Це непросто", - сказав Зеленський.

Монітори також повідомляли, що найближчим часом окупанти можуть завдати нових комбінованих масованих ударів по Україні із застосуванням балістичних і крилатих ракет. Найбільша загроза - для Києва, Київської, Львівської та Івано-Франківської областей.

Також повідомлялося, що РФ у короткі терміни розгорнула великий об’єкт військового призначення на території Ростовської області. Ще недавно на цьому місці була практично незаймана ділянка землі, а тепер там формується інфраструктура для запуску ударних безпілотників. Зміни вдалося простежити завдяки супутниковим знімкам компаній Planet Labs і Vantor.

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Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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