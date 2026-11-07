РФ запустила балістику і дрони по Україні: на Київщині трагічні наслідки

На понад 20 локаціях рятувальники ліквідовували наслідки ворожої атаки.

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В Повітряних силах назвали головну ціль нічного масованого удару / Колаж: Главред, фото: ДСНС Київщини

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Росія атакувала Україну балістикою і 172 дронами

Збито або подавлено 4 ракети і 149 безпілотників

Влучання зафіксували на 24 локаціях

У ніч на 7 листопада країна-агресорка Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні балістичними ракетами та 172 ударними дронами. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 4 ракети і 149 безпілотників.

Основним напрямком удару стала Київщина, де вночі пролунала серія вибухів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

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Чим окупанти атакували Україну

Російська окупаційна армія застосувала одночасно ракети і дрони різних типів:

ракети Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400 - райони пуску в Брянській і Воронезькій областях РФ;

172 ударні безпілотники типу Shahed (137 із них - реактивні), Гербера, а також дрони-імітатори типу Пародія.

Циркон / Інфографіка: Главред

Дрони запускали з напрямків Міллерово, Орел, Курськ і Приморсько-Ахтарськ у РФ, а також з тимчасово окупованого Донецька та з Гвардійського і Чауди в окупованому Криму.

Скільки цілей збила ППО і де були влучання

Станом на ранок протиповітряна оборона знешкодила 4 ракети і 149 ворожих безпілотників. Водночас удару повністю уникнути не вдалося.

Статистика Повітряних сил за ніч на 7 листопада / фото: t.me/kpszsu

Влучання засобів повітряного нападу противника зафіксували на 24 локаціях, ще на 10 локаціях впали уламки збитих цілей.

Що відомо про наслідки атаки на Київщину

Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що ворог масовано атакував Київщину балістичними ракетами та ударними безпілотниками.

Під ударом опинилися об’єкти енергетики, цивільна інфраструктура та житлові будинки.

"На жаль, у Броварському районі в лікарні помер чоловік, який отримав тяжкі поранення внаслідок ворожої атаки напередодні ввечері. Щирі співчуття рідним і близьким", - зазначив він.

Окрім цього, внаслідок масованої атаки зафіксовано пошкодження у п’яти районах Київщини. У Бучанському районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

У Броварському районі пошкоджено адміністративну будівлю, 11 автомобілів, приміщення автозаправної станції, автосалон та об’єкти двох СТО. Також пошкоджено виробничо-складські приміщення, два підприємства і 10 приватних будинків.

В Обухівському районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, у Білоцерківському - 4 приватні житлові будинки, вибуховою хвилею вибито вікна. У Бориспільському районі пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Чи може Україна ефективніше протидіяти атакам РФ

Главред писав, що за словами військового оглядача Василя Пехньо, наразі показники знищення реактивних "Шахедів" та "Гераней" суттєво зросли, хоч і поки не досягли рівня стандартних пропелерних моделей.

Для досягнення 90–95% ефективності потрібен час на випробування, масштабування та масове виробництво нових засобів перехоплення, а також підготовку операторів. Проте вже зараз українські військові підвищують результативність за рахунок хитрощів у тактиці.

Атаки РФ на Київ та область - останні новини

Як повідомляв Главред, під час нічної атаки 7 листопада кілька російських ракет влучили в Північний міст у Києві. Через пошкодження мосту рух ним перекрили в обох напрямках. На місці працюють комунальники й дорожники.

Удар по столиці мав і людські жертви. Унаслідок атаки в Києві постраждали п'ятеро людей, серед них дитина. Вночі в місті лунали вибухи.

Напередодні про загрозу попереджав президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія готувала новий масований удар по Україні, а під прицілом могли опинитися мости через Дніпро. Попередження пролунало ввечері 6 листопада.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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