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Путін готує новий важіль тиску на Україну: в FT розкрили розрахунок Кремля

Марія Николишин
7 листопада 2026, 15:26
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Москва розраховує скористатися прагненням Трампа швидко завершити війну та вибити нові територіальні поступки.
Путін готує новий важіль тиску на Україну: в FT розкрили розрахунок Кремля
Путін робить ставку на знищення інфраструктури України / колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, t.me/V_Zelenskiy_official

Ключові тези:

  • Кремль не налаштований на перемир'я в Абу-Дабі
  • Путін робить ставку на зимові удари по енергетиці
  • Вимоги Путіна можуть мати наслідки для всієї Європи

Майбутні тристоронні переговори в Абу-Дабі, ймовірно, не приведуть до реального перемир’я. Кремль зосереджений на спробах перехопити ініціативу завдяки масштабним зимовим ударам. Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Двоє співрозмовників видання висловили сумніви, що зустріч в Абу-Дабі приведе до реального перемир’я. За їхніми словами, диктатор Володимир Путін прагне перехопити ініціативу завдяки масштабній зимовій кампанії ударів по енергетичній інфраструктурі України.

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Водночас у Москві зміну акцентів у переговорах - від територіальних питань до гарантій безпеки - розглядають як можливість ще більше затягнути процес, паралельно послаблюючи військові позиції України.

Інше джерело FT наголосило, що Путін сприймає удари по Україні як помсту за атаки українських дронів на НПЗ і комерційні склади в Росії влітку. Водночас сам диктатор зухвало звинувачує Київ у зриві попередніх домовленостей про припинення вогню.

За словами співрозмовника, позицію Кремля можна передати так: Російська Федерація буде знищувати українську інфраструктуру, доки Київ не погодиться на вимоги. Йдеться про мости, порти, залізницю, енергетичні об’єкти і електростанції.

"Я знищуватиму всю вашу інфраструктуру, доки ви не погодитесь. До наступного року в України не буде інфраструктури. Усі мости, порти, залізниці, енергетична інфраструктура, електростанції… будуть зруйновані", - сказало одне з джерел видання, перефразовуючи Путіна.

Зазначається, що серед головних вимог Путіна - передавання Росії решти території Донбасу. Також він розраховує домогтися від Києва нових територіальних поступок в обмін на гарантії безпеки, які можуть надати країни НАТО в межах майбутньої угоди.

За оцінками джерел, Кремль прагне скористатися бажанням Дональда Трампа і його адміністрації якнайшвидше завершити війну. Вимоги Путіна можуть мати наслідки не лише для України, а й для всієї Європи.

Тимчасово окуповані території України
Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Що Україна запропонує Росії на переговорах в Абу-Дабі

Радник Офісу президента Сергій Лещенко говорив, Україна на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі 10–11 листопада пропонуватиме зупинити війну по нинішній лінії фронту без жодних територіальних поступок, яких домагається країна-агресорка Росія.

За його словами, серед інших тем – секторальне перемир'я в енергетиці та Чорному морі, а також підготовка зустрічі лідерів України, США та Росії.

"Україна пропонує припиняти війну на умовах, які є справедливими, тобто зупинка фронту там, де зараз відбувається боєзіткнення, без жодних поступок українською землею, які намагається Росія собі виторгувати, фактично, з одного боку, граючи з американською адміністрацією начебто прихильного до переговорів партнера, а насправді продовжуючи вбивство українських громадян, але без успіху на фронті і атакуючи українські тилові міста", - наголосив він.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія відправить на тристоронні переговори в Абу-Дабі делегацію з п'яти осіб на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським. До неї також увійшли заступники голови МЗС РФ Сергій Рябков і Михайло Галузін, начальник ГРУ Генштабу РФ Ігор Костюков та представник Генштабу Юрій Жигарловський.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов візьме участь у на тристоронніх переговорах зі США та Росією, які мають в Абу-Дабі. За його словами, зустріч в Абу-Дабі не буде фінальною, а сторони мають обговорити готовність завершити війну.

Президент Володимир Зеленський говорив, що Україна готується до тристоронніх переговорів зі США та Росією. Київ також зацікавлений у залученні до мирного процесу Туреччини, Європи та інших партнерів.

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Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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