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РФ ініціювала зустріч лідерів, але без України: хто проведе переговори з Путіним

Анна Косик
7 листопада 2026, 14:11
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ЗМІ дізналися, на чому зосередиться кремлівський диктатор під час переговорів.
РФ ініціювала зустріч лідерів, але без України: хто проведе переговори з Путіним
Вже у листопаді Путін може спробувати скористатися переговорами на рівні лідерів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Китай допускає тристоронній саміт на полях АТЕС
  • Найбільше від зустрічі Трампа, Сі і Путіна може виграти Кремль

Тристороння зустріч голови КНР Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та очільника країни-агресорки Росії, кремлівського диктатора Володимира Путіна може відбутися цього місяця в Шеньчжені на полях саміту АТЕС.

Остаточних домовленостей про формат поки немає. Про це пише індійське видання The Hindu. Речниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що Пекін підтримує зв'язок із відповідними сторонами щодо можливої зустрічі.

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Очікується, що Трамп прибуде до Шеньчженя на третю цього року зустріч із Сі Цзіньпіном. Візит відбувається на тлі наближення кінця крихкого торговельного перемир'я між США та Китаєм, термін якого спливає в січні.

Навіщо Пекіну та Москві тристоронній саміт

Трамп, перебуваючи в Китаї, заявляв про зацікавленість у зустрічі із Сі Цзіньпіном і Путіним для обговорення контролю над ядерними озброєннями. Путін натомість зосереджений на обговоренні війни в Україні без участі Києва за столом переговорів.

Директорка китайської програми Центру Стімсона Сунь Юнь вважає, що зустріч таки відбудеться, а Пекін ретельно зрежисує її.

"Я думаю, це станеться. Питання лише у форматі та змісті. Китай прагне створити потрібну картинку, але без зайвих витрат", - зазначила вона.

Колишній високопосадовець Держдепартаменту США в адміністрації Барака Обами, а нині провідний експерт Інституту політики Азійського товариства Денні Рассел переконаний, що ініціатива виходить від Москви.

"Президент Путін виграє від тристоронньої зустрічі найбільше, і росіяни явно є головними ініціаторами її проведення, що стало б для них дипломатичним успіхом", - вважає Рассел.

За його словами, Трампу з його слабкістю до авторитарних сильних лідерів така зустріч сподобалася б, хоча радники застерігають президента від обговорення України в такому форматі.

Сунь Юнь додає, що Росія, ймовірно, спробує наблизити позиції США та Китаю до бачення Москви щодо України, тож Пекіну доведеться стримувати російські маніпуляції. Водночас Китай не вступатиме в переговори про контроль над озброєннями, Україну чи Іран, обмежившись стандартними дипломатичними фразами.

Найбільшим викликом для Пекіна експертка називає сприйняття події у світі: саміт не повинен виглядати так, ніби три великі держави ділять світ.

Старший директор китайської програми Фонду захисту демократій Крейг Сінглтон вважає, що зустріч може звестися до спільного фото, яке дозволить Путіну з'явитися поруч із лідерами США та Китаю.

"Але подібні фотосесії мають дедалі меншу дипломатичну віддачу. Видовище може бути історичним, але без жодних вагомих наслідків", - підсумував Сінглтон.

РФ ініціювала зустріч лідерів, але без України: хто проведе переговори з Путіним
Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Чи можуть США, Китай і Росія поділити світ

Керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду зазначив, що не надто вірить у сценарій нової "Ялти", адже визначальну роль у світі відіграє економіка, а не ядерна зброя.

"Економічна вага США та Китаю у світі є визначальною. Путін намагається переконати всіх, що Росія така сама, як і США з Китаєм, тому що у неї є ядерка. Але оскільки ядерка ніколи не буде використана, значення цього фактору суттєво падає", - наголосив дипломат.

Говорячи про реальну вагу Москви, Огризко звернув увагу на її повну залежність від Пекіна.

"Економічно Росія ніяка: якби Китай захотів припинити війну, вона б закінчилася за кілька тижнів, бо без китайської допомоги росіяни нічого б не могли вдіяти, зовсім нічого", - пояснив він.

Саме тому, на думку експерта, розраховувати на рівноправну розмову з лідерами США та Китаю Путіну не варто.

"Тому ставити Путіна врівень із собою і про щось із ним домовлятися Трамп і Сі Цзиньпін не будуть", - підсумував Огризко.

Зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна - що відомо

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга застеріг, що зустріч лідерів США, Китаю та Росії може затягнути війну. На думку глави МЗС, запрошення Путіна на переговори з президентами США та Китаю лише посилило б його міжнародний авторитет. Київ натомість підтримує тристоронні переговори за участю України, США та Росії.

Українські експерти неоднозначно оцінюють перспективи такого саміту. Політолог Володимир Фесенко вважає, що від зустрічі трьох лідерів сенсацій чекати не варто.

Тим часом у Європі побоюються нових кроків Вашингтона назустріч Кремлю. За даними The New York Times, Трамп може піти на нові поступки Путіну. Українські посадовці, як пише видання, остерігаються нового саміту у Флориді.

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Про джерело: The Hindu

The Hindu - індійська щоденна газета англійською мовою, що належить компанії The Hindu Group; її штаб-квартира розташована в місті Ченнаї (штат Тамілнад). Видання було засноване як тижневик у 1878 році групою з шести осіб (відомою як "Triplicane Six"), а у 1889 році перетворилося на щоденну газету, пише Вікіпедія.

Вона належить до категорії провідних індійських газет, що мають статус офіційного джерела інформації (так званих "newspapers of record").

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