Росія вдарила по Україні ракетами з КНДР: пошкоджено важливий енергооб'єкт

У місцях влучань балістики після масованої атаки тривають експертизи.

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Росіяни знову б'ють по Україні північнокорейськими далекобійними ракетами / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ДСНС Київщини

Що повідомив Зеленський:

Під час атаки РФ Україна змогла перехопити дуже мало ракет

Київ сподівається на допомогу від партнерів у посиленні ППО

По одному з ключових енергооб'єктів окупанти вдарили північнокорейською ракетою

Країна-агресор Росія вночі атакувала Україну 36 ракетами, які летять до цілі балістичною траєкторією. Знешкодити вдалося лише чотири з них. Після атаки глава держави Володимир Зеленський провів селектор щодо її наслідків і відновлення пошкоджених об'єктів.

За словами президента, низька результативність перехоплення балістики пов'язана з проблемою, яку Київ не може розв'язати самотужки.

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"На жаль, зберігається значний дефіцит перехоплювачів для "петріотів", і допомогти його подолати можуть передусім Сполучені Штати. На всіх рівнях шукаємо способи прискорити постачання, донести до американської сторони необхідні сигнали, щоб дали Україні можливість захищати життя", - наголосив Зеленський.

Глава держави наголосив, що посилення протиповітряної оборони критичне саме зараз - і через наближення холодів, і через чергову спільну з союзниками спробу пожвавити переговорний процес. Президент переконаний, що інтенсивність обстрілів у цей момент не випадкова.

"Росія сприймає дипломатію специфічно – як підвид агресії. І посиленням ударів проти України, проти нашої інфраструктури саме в цей час Росія намагається додатково підготувати ґрунт для тиску на українську позицію і позицію партнерів", - зазначив глава держави.

Зеленський висловив сподівання, що Вашингтон та інші союзники займуть принципову позицію.

РФ застосувала під час атаки північнокорейську ракету

За попередніми даними, по одному з ключових енергооб'єктів, який зазнав пошкоджень, окупанти вдарили ракетами KN-23 - їх виробляє та передає Росії Північна Корея. Президент вважає це аргументом на користь жорсткішої реакції світу на всіх, хто допомагає агресору.

Ракети КНДР / Інфографіка: Главред

"Це ще один доказ, що глобальні санкційні режими заслуговують на відчутне посилення – проти кожного з тих у світі, хто надає свої "послуги" у знищенні життя", - заявив Зеленський.

Ситуація у Києві після атак РФ складна

Окремо на селекторі обговорили ситуацію в столиці. Президент доручив міністру внутрішніх справ Івану Вигівському разом із профільними службами та Київською міською адміністрацією напрацювати запасні варіанти організації руху громадського транспорту й залучити додаткові машини. Зеленський визнав, що наразі на рівні міста таких рішень фактично немає.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький доповів про відновлення енергетичних об'єктів і задіяні для цього сили. Військові звітували про використання засобів радіоелектронної боротьби - за підсумками визначили напрями, де РЕБ масштабуватимуть. Також окрему доповідь представив очільник МЗС Андрій Сибіга.

Тим часом готуються зустрічі у форматі "Групи семи", де Україна матиме своє представництво. Київ розраховує на нові внески європейських держав у програму PURL - попередні зобов'язання вже є. Крім того, очікуються нові пакети підтримки енергетики та додаткові поставки для української логістики.

РФ може посилити обстріли України

Главред писав, що за словами політолога Андрія Золотарьова, Росія не відмовиться від війни проти України і після проміжних виборів у США. Не здобувши бажаного за столом перемовин, Москва переносить усю вагу на фронт і тиск на український тил.

Серед першочергових кроків Москви політолог виділяє тиск на тил і дипломатичну жорсткість. Насамперед продовжаться удари по інфраструктурі України. Кремль посилюватиме умови та висуватиме нові вимоги.

Масований обстріл України 7 листопада - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 7 листопада Росія завдала масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Без електроенергії залишилися споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Житомирській та Харківській областях.

Раніше стало відомо, що Чернігів повністю залишився без електропостачання після нічної атаки російських ударних безпілотників. Через відсутність електропостачання рух громадського транспорту в місті було призупинено.

Напередодні повідомлялося, що усі ракети окупантів цієї ночі були спрямовані на Київ та область, а головною ціллю знову стала енергетика. Через атаку у столиці виникли проблеми з постачанням електроенергії, води та тепла.

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Про персону: Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьов (народився 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), пише Вікіпедія.

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