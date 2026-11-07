'Вона мене строїть': Павло Зібров розповів про суперечки з дочкою

Павло Зібров розповів про подробиці суперечок із дочкою Діаною

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Дочка Павла Зіброва сперечається з батьком / колаж: Главред, фото: instagram.com, Павло Зібров

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Які стосунки склалися між Павлом Зібровим та його дочкою

Через що виникають суперечки в родині артиста

Народний артист України Павло Зібров поділився подробицями співпраці зі своєю дочкою Діаною, яка вже протягом багатьох років працює його піар-менеджером. В інтерв’ю Blik.ua співак зізнався, що під час роботи сімейний статус відходить на другий план.

За словами артиста, Діана не тільки допомагає йому з організаційними питаннями, а й виявляє твердість характеру, відстоюючи власне бачення роботи в колективі батька.

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Павло Зібров із дружиною та дочкою / фото: instagram.com, Павло Зібров

"Вона мене іноді строїть так, що завертається сорочка. Буває таке. Але все по справі, безумовно. Ми сперечаємося", - розповів Зібров.

Головною причиною розбіжностей між артистом і його дочкою-менеджеркою стає різниця в поглядах на сучасні тренди та подачу контенту. Якщо народний артист звик спиратися на багаторічний естрадний досвід, то Діана орієнтується на смаки молодої аудиторії.

Павло Зібров - сім'я / фото: instagram.com, Павло Зібров

"Молодь із досвідченим дорослим дядьком починає сперечатися. Я кажу: ні, з мого досвіду, з моєї життєвої висоти це має бути так. А вона каже: ні, так уже немодно, так уже не треба. Ось такі тьорки в нас бувають досить часто – і це нормально. Найголовніше – переспати з цим. А на ранок уже знаходимо золоту середину", - підсумував співак.

Павло Зібров / інфографіка: Главред

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Про персону: Павло Зібров Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар’єру випустив 15 альбомів і понад 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.

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