Ховає обличчя: у якому вбранні Меланія Трамп з'явилася на інавгурацію чоловіка

Коротко:
- Меланія Трамп прийшла на інавгурацію чоловіка в темному пальто і капелюшку
- Перша леді обрала образ від американських дизайнерів
У Вашингтоні відбувається інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Поруч із ним перебуває його перша леді - колишня модель Меланія Трамп.
У святковий для нього день Трамп сяє, як начищений пенні. Чого не скажеш про його другу половинку - під час інавгурації вона вельми скупа на посмішки. Вбрання перша леді США вибрала відповідне настрою.
У день інавгурації чоловіка Меланія Трамп одягла синьо-чорну двобортну сукню-пальто, спідницю-олівець у тон і білу шовкову блузку. Образ був доповнений капелюшком-канотьє з білою стрічкою, що приховує очі дружини політика, чорними рукавичками і замшевими туфлями-човниками на високій шпильці.
Для важливої події Трамп обрала одяг американських дизайнерів (пальто - від Адама Ліппса, капелюшок - від Еріка Джавітса). Це не вислизнуло від уваги модних критиків: як зазначає видання WWD, Меланія колись віддавала перевагу відомим європейським брендам, а зміна в бік вітчизняних дизайнерів може бути сигналом до початку нової ери для першої леді США в усіх сенсах.
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Хто така Меланія Трамп?
Меланія Трамп - словенсько-американська колишня модель; перша леді США з 2017 до 2021 року, і з 2025 року як дружина Дональда Трампа, 45-го і 47-го президента США. Вона стала першою натуралізованою громадянкою, яка стала першою леді, другою першою леді іноземного походження після Луїзи Адамс, і другою першою леді-католичкою після Жаклін Кеннеді, повідомляє Вікіпедія.
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