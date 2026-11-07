"Обслуговування Кремля": Меріл Стріп потрапила у скандал через росіянок

Оскароносна акторка викликала обурення українців, просуваючи фільм про "хороших росіян".

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Меріл Стріп - скандал / колаж: Главред, скріншот із відео

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Меріл Стріп стала продюсеркою фільму про російських журналісток

Чим голлівудська зірка захопилася в історіях росіянок

Голлівудська актриса Меріл Стріп опинилася в центрі гучного скандалу після того, як зайнялася просуванням фільму "Мої небажані друзі: Частина II - Вигнання". Фільм розповідає про долі так званих "незалежних" російських журналісток, які покинули РФ. Про це повідомляє Deadline.

За даними видання, про першу частину проєкту Стріп дізналася від Коліна Ферта. Актриса переглянула п’ятигодинну стрічку на одному диханні й залишилася "надзвичайно зачарованою". Фільм справив на неї таке враження, що вона навіть взяла на себе обов’язки виконавчої продюсерки другої частини.

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Під час свого виступу Меріл Стріп розсипалася в компліментах на адресу російських журналісток Анни Немзер, Олени Костюченко, Соні Гройсман та інших, назвавши їх "відважними людьми". Зірка підкреслила, що росіянками рухає "любов до правди та РФ", при цьому, на думку критиків, не приділила уваги стражданням українського народу.

Меріл Стріп - актриса / скріншот із відео

"Ці безстрашні молоді люди, здебільшого жінки, поклали своє життя в рюкзаки, попрощалися зі своїми родинами, своїм життям, своїм коханням, усім своїм і пішли, не знаючи, куди, або навіть як вони туди потраплять, або на скільки, що найголовніше", - заявила актриса.

Висловлювання Меріл Стріп викликали хвилю критики з боку українців у Threads. У коментарях користувачі звернули увагу на те, що подібні проєкти, на їхню думку, сприяють поширенню наративу про "хороших росіян" і "трагедію з обох боків", а також відволікають увагу від наслідків російської агресії проти України.

Деякі коментатори розцінили участь актриси у просуванні фільму як підтримку російської м’якої сили та розкритикували спроби представити журналістів, які виїхали з РФ, виключно в ролі жертв.

Меріл Стріп обурила українців / скрін з відео

"Як ганебно з її боку"

"Обслуговування м’якої сили Кремля. Поки ЗСУ тримають фронт, Меріл Стріп та подібні до неї діячі роблять найгірше - знімають колективну відповідальність з громадян Росії та підводять Захід до думки: "Ну це ж просто війна Путіна, подивіться, які там хороші люди страждають"

"Західні еліти роками живуть у комфортному міфі про "хороших росіян" і "трагедію обох сторін". Їм набагато зручніше жаліти "страждаючих російських лібералів" у європейських кав’ярнях, ніж дивитися в очі реальному геноциду, який чинить їхня країна"

Відео зі скандальним виступом Меріл Стріп дивіться тут.

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Про персону: Меріл Стріп Меріл Стріп - американська актриса театру, телебачення, кіно та озвучування. Критики високо оцінюють її творчість і називають однією з найвидатніших актрис нашого часу. У 2025 році у Стріп відбудеться грандіозний ювілей - 50 років на сцені. За свою кар’єру зіграла понад сто різних ролей. Найвідоміші - у фільмах "Крамер проти Крамера" (1979), "Вибір Софі" (1982), "Годинник" (2002), "Диявол носить Prada" (2006), "Мамма міа!" (2008), "Залізна леді" (2011), "Флоренс Фостер Дженкінс" (2016) тощо. Володарка трьох премій "Еммі", дев’яти "Золотих глобусів", трьох "Оскарів" та двох премій BAFTA.

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