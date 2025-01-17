У США продали особняк з "Один вдома": за скільки купили будинок

Будинок стає туристичною визначною пам'яткою під час свят.

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Легендарний будинок знайшов нових господарів / Колаж Главред, фото скріншот, Вікіпедія

Коротко:

За скільки купили будинок

У чому його "підводні камені"

Легендарний особняк із фільму "Сам удома" продано дорожче запитуваної ціни за 5,5 млн доларів

Як пише видання Bloomberg, оригінальний будинок, використаний у фільмі "Сам удома", розташований у передмісті Чикаго Віннетка, штат Іллінойс.

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Георгіанський колоніальний будинок за адресою 671 Lincoln Avenue у заможному передмісті Норт-Шор у Віннетці було передано за контрактом протягом тижня після його лістингу в травні. Власники Тріша і Тім Джонсон запросили 5,2 мільйона доларів, але отримали кілька пропозицій, що підвищило ціну.

"Хоча для продавців це кінець епохи, ми знаємо, що нові власники створять тут багато чудових спогадів", - заявила в пресрелізі в четвер Дон Маккенна, агентка, що представляє продавців.

У будинку площею 850 квадратних метрів є п'ять спалень, його відремонтували 2018 року. Джонсони придбали будинок у 2016 році. Покупці не були названі, і інформація про продаж поки не опублікована в записах округу.

Будинок стає туристичною визначною пам'яткою під час свят, коли шанувальники фільму стікаються, щоб побачити його культовий цегляний фасад. Німан сказав, що нові власники готові прийняти славу власності.

1990 року на телеекрани вперше вийшла різдвяна сімейна комедія "Сам удома" - результат творчого дуету режисерів Кріса Коламбуса і Джона Г'юза, що започаткувала цілу медіафраншизу з шести фільмів.

Перша стрічка розповідає про пригоди 8-річного Кевіна Маккалістера. Напередодні Різдва хлопчик загадав бажання - залишитися вдома самому. Його бажання здійснюється: вранці вся сім'я Маккалістерів збирається і відлітає до Парижа. Через сумбурні збори вони не помічають, що Кевіна з ними немає.

Будинок став пасткою для злодіїв, над якими хлопчик знатно познущався.

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Що таке "Сам удома"? "Сам удома" - американська різдвяна комедійна медіафраншиза, що з'явилася на хвилі успіху перших двох сімейно-комедійних фільмів серії: "Сам удома" (1990) і "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" (1992), повідомляє Вікіпедія. Загалом під назвою "Сам удома" вийшло шість фільмів, три комп'ютерні ігри та новелізація першого фільму.

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