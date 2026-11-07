У Північний міст у Києві влучили кілька ракет: подробиці нічної атаки РФ

Рух мостом перекрито в обох напрямках.

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Північний міст пошкоджено внаслідок атаки РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Коротко:

РФ завдала ракетного удару по мосту через Дніпро

На Північному мосту перекрито рух

Пошкоджено дорожнє полотно, контактну тролейбусну лінію, лінію електропередач

Під час нічної атаки 7 листопада кілька російських ракет влучили в Північний міст у Києві. Рух перекрито в обох напрямках. Зараз на мосту працюють комунальники. До усунення пошкоджень також долучаться дорожники. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, пошкоджено дорожнє полотно, контактну мережу тролейбусів та лінії електропередач.

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Вибухова хвиля пошкодила 5 вантажівок на парковці.

"Кілька ракет влучили в Північний міст, пошкоджено дорожнє полотно, контактну тролейбусну лінію, лінію електропередач. Вибуховою хвилею на парковці пошкоджено п’ять вантажних автомобілів. Дорожники працюватимуть на мосту, усуватимуть пошкодження. Працюють комунальники, наразі рух транспорту тимчасово перекрито", - розповів мер столиці, який прибув на місце інциденту.

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Атака РФ на Київ 7 листопада

Як писав Главред, у ніч на 7 листопада в Києві гриміли вибухи на тлі російської атаки. Окупанти обстрілювали об’єкти інфраструктури з балістичної зброї.

У Солом'янському районі спалахнули пожежі. Зафіксовано руйнування та пошкодження житлових будинків, дитячого садка та нежитлової будівлі.

П’ятеро людей постраждали в столиці внаслідок атаки ворога, зокрема 14-річна дитина. Двох поранених медики госпіталізували.

У результаті нічної атаки ворога пошкоджено енергооб’єкти на Київщині та Житомирщині. Виникла надзвичайно складна ситуація з енергозабезпеченням столиці та, відповідно, у роботі систем тепло- та водопостачання в місті.

Пошкоджено Північний міст. Рух закрито в обох напрямках. Фахівці досліджують ступінь пошкоджень.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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